Screening oncologici: 1 su 5 non vuole partecipare

Secondo un’indagine internazionale il 20% esprime perplessità sulla partecipazione a screening oncologici dopo la pandemia

Uno studio di ricerca collaborativa, che ha coinvolto i ricercatori del King’s College, Cardiff University e University of Surrey, ha esaminato le opinioni delle persone sugli screening oncologici analizzando la società durante la pandemia.

La pandemia di COVID-19 ha causato l’interruzione dei servizi di screening oncologici e, nel Regno Unito, i programmi nazionali di screening del cancro sono stati effettivamente sospesi da marzo a giugno dello scorso anno. Attualmente la spedizione degli inviti alla partecipazione è ripresa, ma rimane un importante quota di persone in attesa.

Nell’ambito del COVID Health and Help-Seeking Behavior Study, un gruppo di ricercatori ha condotto un sondaggio nel Regno Unito rivolto a 7.543 adulti, per valutare l’atteggiamento nei confronti della prevenzione e diagnosi precoce del cancro durante la pandemia. Sono stati analizzati i dati di due sottogruppi, ognuno formato da più di 2.000 intervistati eleggibili per gli screening del tumore della cervice e dell’intestino.

Mentre la maggior parte dei partecipanti eleggibili a questi screening ha riferito che parteciperebbe ai successivi, una significativa minoranza ha riportato come ‘meno probabile’ la loro partecipazione al prossimo screening, rispetto al periodo prima della pandemia. Tre quarti degli intervistati (circa il 75%) ha inoltre riferito di essere preoccupato per i ritardi degli esami e delle indagini oncologiche e degli screening, causati dal COVID-19.

In uno studio di follow-up, un limitato numero di persone che avevano risposto al sondaggio è stato intervistato, evidenziando alcune problematiche relative agli screening, come la paura di ammalarsi di COVID-19 e l’incertezza sulle procedure di distanziamento sociale.

“È rassicurante il fatto che la maggior parte delle persone intervistate intenda ancora partecipare agli screening oncologici al prossimo invito. Ed è importante che le persone che hanno saltato gli appuntamenti a causa del COVID vengano ricontattate per informarle che ora è possibile partecipare e tranquillizzarle sulla sicurezza e sul controllo dall’infezione, in modo che si sentano sicure ad aderire agli screening. Abbiamo ancora tanto da fare per affrontare gli ostacoli di lunga durata e un lavoro, come quello svolto dal progetto YouScreen sull’autocampionamento per lo screening cervicale, darà un enorme contributo”, afferma la dott.ssa Jo Waller, responsabile dello studio.

I ricercatori sostengono che il governo e i servizi sanitari dovrebbero considerare il modo migliore per ripristinare, il più rapidamente possibile, i livelli pre-pandemia di partecipazione agli screening.

Un’ulteriore analisi esaminerà l’impegno degli intervistati a rispondere all’appuntamento di screening, quando saranno invitati.

FONTE: AIOM