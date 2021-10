Moda: il brand RARE pronto a tornare in Europa

RARE, fondato in Veneto dalla famiglia Bertoncello negli anni ’90, prepara il suo ritorno in Europa in seguito al suo rebranding cinese

Il brand RARE, fondato in Veneto dalla famiglia Bertoncello negli anni ’90, risulta profondamente influenzato dalla cultura veneziana e connotato da un’estetica romantica e inclusiva.

Il patrimonio artigianale e la maestrìa manifatturiera che contraddistingue il savoir fair Italiano confluiscono significativamente nella filosofia del brand che tiene a riprodurre l’eredità e l’innovazione del lusso italiano.

RARE riprende le sofisticate tecniche dell’artigianato di lusso, non trascurando la scelta di materiali di primissima qualità e facendo del gusto italiano per la raffinatezza e per le cose belle oltre che del Lifestyle del bel Paese, il vero cuore ispiratore.

Il direttore creativo del brand è Germano Ghergo, che porta avanti l’identità e il leit motiv stilistico del brand. Per la SS2022 collection, Germano Ghergo risale alla simbologia delle Margherita un fiore tanto semplice quanto significativo. La Margherita simboleggia infatti il coraggio della rinascita, rappresentando un elemento naturale ricorrente e imprescindibile nel turnover delle stagioni. Il fiore al di là della sua elegante delicatezza è carico di energia, di vigore positivo e di ottimismo.

Germano Ghergo parte da questa simbologia minimal, delicata ed essenziale per sviluppare una collezione altrettanto coraggiosa e energica, esito di una costante ricerca di stile e design.

La lettera R riflette la filosofia del marchio:

Respect /rispetto per la diversità dei valori e l’unicità delle culture

Recycle / il riciclo porta nuova vita, supporta la sostenibilità della moda

Rebirth / reinterpretazione dei classici e rinascita dell’estetica di lusso

Renaissance /l’eredità del patrimonio storico e il rilancio delle discipline umanistiche e artistiche

Dalla sua fondazione, RARE manifesta il proprio stile unico ed indipendente. Sin dall’inzio, il brand cominciò quasi pioneristicamente a combinare elementi dello street fashion , denim con il DNA della moda di lusso, dimostrando l’indipendenza e l’audacia del marchio.

RARE sostiene la moda sostenibile attraverso il riciclo ed è uno dei primi marchi nel settore della moda che enfatizza la protezione ambientale, la controllabilità e l’ispezione dell’intera filiera e si impegna a promuovere continuamente lo sviluppo armonioso dell’uomo e della natura.