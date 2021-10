Moda: arriva il jacquard firmato Malo Cashmere

Il jacquard per LUI & LEI firmato Malo Cashmere richiama con i suoi intrecci le inferriate delle case e cancelli in ferro battuto

Il jacquard è una fantasia ricca di storia, nata nei primi anni del 1800. Il suo creatore, il francese Joseph Jacquard, utilizzò per la prima volta un telaio capace di produrre tessuti anche molto complessi per mezzo del lavoro di un unico tessitore. Oggi con “motivi jacquard” si intende proprio la lavorazione a maglia realizzata con colori diversi in cui si ha un disegno, non ricamato bensì incorporato nel fondo, dove si contano diversi quadretti, corrispondenti ciascuno a una maglia.

Una lavorazione bellissima e allo stesso tempo complessa che, nella MALO BOULEVARD, la collezione Autunno/Inverno 2021/22 della maison fiorentina specializzata in maglieria di cashmere, diventa grande protagonista.

Nel boulevard cittadino immaginato da Malo, dove passeggiare tra tessuti pregiati e lavorazioni che esprimono al massimo l’amore per la maglieria di un Made in Italy a tutto tondo, i jacquard geometrici richiamano con i loro intrecci le inferriate delle case e cancelli in ferro battuto. Un boulevard di eleganza e ricercata contemporaneità, in cui Malo esprime il suo stile senza tempo.

Maglioni e gilet, per lui e per lei, in lana e cashmere, realizzati con filati molto fini per mantenere la leggerezza del rasato nella complessità del disegno floreale jacquard a tre colori dal sapore vintage.

Capi caldi, avvolgenti ed estremamente versatili, tutti realizzati dalle sapienti mani di artigiani magliai capaci di elaborare punti e creare pattern unici, come per l’appunto il jacquard.