I dolori del giovane Walter tornano con “Piano”

“Piano”, disponibile online sulle piattaforme digitali, è il primo singolo con videoclip della band I dolori del giovane Walter

“Piano” (Supermota Publishing), singolo d’esordio e primo video de IDDGW (I Dolori Del Giovane Walter), è un manifesto sussurrato, uno slow motion di una moderna storia d’amore, il bianco e il nero in un mondo di colori edulcorati.

“Piano” è tutto quello che vorresti dire quando senti che una storia d’amore ti sta scivolando tra le dita e non puoi far nulla per fermare il treno di emozioni in corsa.

È una dichiarazione d’intenti, un urlo volutamente in sordina ma dal forte tratto liberatorio.

Quanto di più esplicito nel tentare di razionalizzare il valore dell’amore nella generazione Y.

Tra le storie che inevitabilmente finiscono e ricominciano, c’è l’esigenza di un amore che non si allontana senza una spiegazione, che non si fa vincere dalle paure.

“Piano” è una richiesta di delicatezza, come il tocco di una mano sui tasti di un pianoforte. Il bisogno d’amore, la ricerca dello stesso e di quanto siamo disposti a perdere pur di provare quella gamma di sensazioni riconducibili solo e unicamente a quel sentimento.

“Piano” è quel loop, quel vortice che ci travolge sbattendo le porte dell’anima, e che nonostante tutto, ci spinge ad alzarci e ricominciare, cercando l’unica cosa vera che rende questa vita meno “di merda”.

IDDGW nascono nel 2017 da un’idea di Walter Valletta, giovane cantautore cilentano che inizia il suo progetto solista nel 2015. Nel 2017 si concretizza l’idea di creare una band con cui poter realizzare un progetto inedito, dal tiro indie pop ma con sonorità tendenti al rock contemporaneo della scena italiana. Si aggiungono gli elementi necessari alla formazione della band, con cui dare forma alle liriche e alla stesura dei brani.

I Dolori del Giovane Walter sono:

Walter Valletta: voce/chitarra

Giuseppe Foresta: chitarra elettrica

Elio Basile: basso

Alberto Guzzo: piano/synth

Daniele Ripoli: batteria