Disponibile online su tutte le piattaforme streaming “Ginger”, il primo singolo della band campana dei Lamecca

“Ginger” è il primo singolo dei LAMECCA. Un brano alternative rock in cui la cantante si rivolge a sé stessa e alla ragazzina che era un tempo, rammentandole i tormenti dell’innocenza con cui viviamo i nostri sentimenti, le nostre debolezze. Un ruvido tappeto ritmico accompagna e asseconda la malinconia delle prime note fino alle chitarre dirompenti.

«Composta in un’estate priva di vacanze, fatta di sudore e sala prove e in cui ci si conosceva ancora poco, Ginger è stato il primo brano nato da una jam session». Per questo è stato scelto come biglietto da visita, per introdurre l’ascoltatore all’immaginario estetico e concettuale della band.

Le influenze sonore dei LAMECCA arrivano da diverse direzioni. Del background della band fa parte tutto quello che post-punk, emo, post-rock e indie rock hanno saputo comunicare dagli anni 90 ad oggi.

I LAMECCA sono Rossella De Napoli, Alfonso Cheng Palumbo, Alfonso Roscigno, Gianluca Timoteo e Vincenzo Longobardi.

LAMECCA – BIOGRAFIA

LAMECCA è il luogo in cui si incontrano le intenzioni e le influenze musicali di Rossella, Alfonso P., Alfonso R. e Gianluca. Quattro percorsi che trovano il loro punto d’incontro in canzoni dal forte impatto emozionale e senza regole, in cui l’attitudine punk si mescola alla vena più introspettiva del post rock e dell’emo. Un ruvido tappeto ritmico, unito a chitarre affilate ma che sanno anche rendersi melodiche, fa da supporto all’irruenza emotiva della voce di Rossella. Nata nell’estate del 2019, in un agosto privo di vacanze nella provincia stagnante di Salerno, LAMECCA si evolve da luogo di raccolta a punto di partenza, senza timore e senza meta. Nella primavera del 2021 Vincenzo si unisce al progetto per arricchire il sound con una seconda chitarra, un mattone in più per costruire sul palco un muro di suono autentico e passionale. Il primo singolo, “Ginger”, esce per Nufabric Records e Phonarchia Dischi.