Chiara Raggi online con il videoclip di Lacrimometro

Chiara Raggi su YouTube con il videoclip del singolo “Lacrimometro”, registrato alla Scuola Grande della Misericordia di Venezia

E’ online il videoclip di Lacrimometro, il brano della cantautrice e produttrice riminese Chiara Raggi contenuto, nella sua versione unplugged, nel nuovo album ‘La Natura e la Pazienza’, pubblicato lo scorso dicembre da Musica di Seta, etichetta interamente dedicata alla musica d’autrice.

Link al videoclip su YouTube: https://youtu.be/jQRg6J1BNyA

Il videoclip è frutto del viaggio MYCLAH On The Road, alla scoperta delle bellezze italiane, realizzato a maggio 2021 e promosso da MyClah, piattaforma dedicata alla moda e all’artigianato Made in Italy (ma non solo) ideata dall’imprenditrice cattolichina Claudia Gatti.

La prima tappa, Venezia, ha visto come protagoniste assieme a Claudia Gatti altre due romagnole doc: Mirna Casadei, homestager e stage designer (nonché figlia del grande Raoul), e la stessa Chiara Raggi.

In questa occasione è stato girato il video del brano “Lacrimometro” in un vero e proprio unplugged, voce e chitarra, all’interno della Scuola Grande della Misericordia a Venezia.

“In quei giorni di maggio il viaggio a Venezia è stato una boccata d’aria necessaria per riempire occhi e cuore di bellezza – racconta Chiara Raggi. Il mondo dello spettacolo era ancora fermo, io non salivo su un palcoscenico da 8 mesi. Visitando la Scuola Grande di Santa Maria della Misericordia siamo rimaste tutte e tre senza fiato. La magnificenza e il silenzio imperavano ed è scattato qualcosa dentro di me: il desiderio di riempire di musica quel luogo magico, anch’esso fermo da troppo tempo. Ho imbracciato la chitarra, ho dato il mio telefono al fotografo che ci accompagnava nel viaggio e gli detto “ti prego, registra”. Il mio pubblico erano le mie compagne di viaggio, mentre cantavo vedevo nei loro occhi la stessa commozione che avevo nel cuore perché per 4 minuti, attraverso musica e parole, ognuna di noi in qualche modo ritornava alla vita, la vita che ci mancava cui non vogliamo rinunciare.“

BIOGRAFIA

Chiara Raggi è una cantautrice, chitarrista e compositrice italiana. Diplomata in Chitarra Classica al Conservatorio, ha all’attivo quattro album: Molo 22 (2009), Disordine (2015), Blua Horizonto (2019) cantato in lingua Esperanto e La Natura e la Pazienza (2020).

Vince il Premio Suoni dall’Italia a Premio Nazionale Bianca d’Aponte 2018, riceve il Premio Castrovillari d’Autore nel 2019 e il diploma di merito “Elstara Arta Agado” assegnato a personalità che contribuiscono in modo originale ed importante alla diffusione e divulgazione della lingua Esperanto nel mondo nel 2020.

È founder & director del brand Musica di Seta, dedicato alla musica d’autrice attraverso la creazione di una etichetta discografica, un magazine online e l’organizzazione di eventi.

È direttrice artistica della Rassegna “Eco di Donna Evolution”, nata a Rimini nel 2019.

Dal 2018 è docente di Songwriting alla Scuola Holden di Alessandro Baricco a Torino. Collabora con la Radio Televisione Svizzera Italiana (RSI).

