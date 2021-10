Arriva la Notte Jazz all’ADI Design Museum

Un’inedita serata di concerti jazz a cura di JAZZMI all’ADI Design Museum: la manifestazione racconta l’universo musicale del jazz in tuttele sue declinazioni

Il 22 ottobre ADI Design Museum ospita tre performance a cura di JAZZMI, la manifestazione che racconta l’universo musicale del jazz in tutte le sue declinazioni.

La sua storia, la sua attualità, il suo futuro, i generi con cui dialoga e con i quali si contamina. Nato con radici fortemente radicate nel futuro, JAZZMI racconta Milano ma anche un mondo di incontri e trasformazioni. Durante i concerti, si esibiranno all’ADI Design Museum i NeaCò, successivamente Abstract DJ e, infine, dalle 23.00 alle 24.00, Francesco Chiapperini Insight.

NeaCo’

Avreste mai immaginato un Surdato ‘nnammurato che canta Oje vita, oje vita mia in blues? O che la fascinosa Brigida cui è dedicata la canzone A’ Tazza ‘e cafè possa non essere di Napoli ma della Giamaica? Tutto questo, e molto altro ancora, accade per effetto della Neapolitan Contamination. Il progetto NeaCo’, sigla di NEApolitan COntamination, ma volendo anche di νέα κοινὴ, Nèa Koinè, nuovo linguaggio comune a culture e a popoli diversi, riproduce questa dinamica con la Canzone napoletana, proponendo i suoi brani più celebri in modo nuovo e particolarissimo.

Abstract

Abstract (Vladi Elz) è prima di tutto un amante della musica e un collezionista di dischi. Nato e cresciuto a Milano, ha cominciato a suonare il piano da bambino e, solo diciassettenne, ha aperto il suo record store. Si è mosso nella scena underground milanese per numerosi anni, organizzando party e suonando con il progetto The Electricalz. Da sempre influenzato dal jazz e dal soul, ne porta le sonorità e le caratteristiche sul dancefloor attraverso i suoi set.

Francesco Chiapperini Insight

“Insight”, letteralmente “visione interna”, definisce il concetto di intuizione nella forma immediata e improvvisa. Ed è proprio questa l’idea alla base della musica di “Insight”, dove lo spazio solitamente lasciato alla tradizionale ritmica formata da basso e batteria, viene completamente abbandonato, riconfigurando i ruoli dei tre musicisti in una formazione che fonde melodia e ritmo in un’unica soluzione, alternandosi nei rispettivi compiti.

Per l’occasione, ADI Design Museum darà il benvenuto ai suoi visitatori con un calice di Prosecco DOC, Official Sparkling del Museo, gentilmente offerto dal Consorzio di Tutela. Le bollicine saranno accompagnate da food proposto in collaborazione con Officina Design Café.

A partire dalle ore 19.00, l’ingresso ai concerti avviene per tutti tramite pagamento del biglietto a tariffa ridotta.