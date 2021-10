Andy Luotto in libreria con “Cotto in coccio”

Lo chef e attore Andy Luotto presentan il suo nuovo libro “Cotto in Coccio: l’astronauta e il contadino” edito da Vulcania Edizioni

Cotto in Coccio, l’astronauta e il contadino di Andy Luotto è la storia Raimondo Navarro, personaggio di Mario Marenco: un’astronauta dimenticato da Dio nello spazio che non torna mai. Nel libro di Andy Luotto l’astronauta torna miracolosamente sulla Terra e incontra un contadino. Inizia così un dialogo che spazia dai racconti comici, della magia, ci sono momenti romantici e riflessivi, ma alla fine si parla sempre di cibo: pietanze cotte in coccio. La cottura più antica dal nord al sud.

“Con questo libro ho voluto far divertire, ma anche riflettere attraverso i piatti più comuni della cucina italiana con un pizzico di innovazione” dice Andy. “Il libro ha due bellissime prefazioni, una di Federico Quaranta un vero esperto del mondo agricolo e del cibo e l’amica di sempre Marisa Laurito con cui ho condiviso molte trasmissioni.”

Con Cotto in Coccio Andy Luotto ci trasporta all’interno della sua passione culinaria. È un libro da leggere e molto bello da sfogliare, un oggetto da tenere sul tavolino del salotto. Le ricette inserite sono semplici e gustose.

Biografia: Attore, sceneggiatore e regista. Nasce nel 1950 a NEW YORK. (USA). È diplomato all’istituto alberghiero di Civita Castellana e ha aperto un ristorante a Sutri, successivamente passato a una nuova gestione con il nome di Osteria dell’Oca. Nel 2016 ha fondato la società Luotto Factory e aperto il ristorante “Là” in Piazza Venezia, nel cuore di Roma

Bibliografia: Faccia da chef (2011)

Padella Story. Ricette e storie (2013)

Padella Story. Le mie cucine (2018)