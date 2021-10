“Alfa Romeo Jankovits” riceve il premio Giulio Marini

Lo spettacolo “Alfa Romeo Jankovits” – con coproduzione internazionale – ha ricevuto il Premio del pubblico “Giulio Marini”

Sono stati resi noti gli spettacoli e gli attori che si sono guadagnati il favore degli spettatori nella scorsa stagione teatrale e, per quanto riguarda il Dramma Italiano, sono stati i giovani a divertire e ad entusiasmare gli amanti del teatro.

Il Premio del pubblico “Giulio Marini” per il migliore spettacolo del Dramma Italiano della stagione 2020/2021 è stato conferito ad “Alfa Romeo Jankovits” di Laura Marchig, diretto da Tommaso Tuzzoli, coproduzione TNC “Ivan Zajc”, Golden Show srl – Impresa Sociale, Teatro Rossetti Stabile del Friuli Venezia Giulia, Associazione Culturale Tinaos. Inoltre il Premio del pubblico “Raniero Brumini” per la migliore interpretazione maschile del DI è stato assegnato ad Andrea Tich per i ruoli di Andrea e Capitan Luigi nello spettacolo “Adriatico” e per il ruolo di Oscar Ferruccio (Uccio) Jankovits nello spettacolo “Alfa Romeo Jankovits”.

“Alfa Romeo Jankovits”, spettacolo nato per unire Fiume capitale europea della cultura e Trieste, capitale della scienza nel 2020, è stato presentato a causa dell’emergenza sanitaria inizialmente in forma di lettura scenica all’interno di FESTIL_Festival estivo del Litorale 2020 in collaborazione con ESOF e successivamente a Fiume e Umago, riscuotendo il favore di critica e pubblico. Ripreso nel febbraio 2021 per concludere il suo percorso produttivo, lo spettacolo ha debuttato al Teatro Nazionale Croato I. Zajc il 27 marzo 2021 per poi replicare al Teatro di Pola, al Teatro Politeama Rossetti – Sala Bartoli di Trieste e al Teatro di Capodistria. Nonostante le enormi difficoltà causate dal Covid, anche in fase di allestimento, lo spettacolo è stato un successo suggellato dal premio del pubblico di Fiume “Giulio Marini” quale “miglior spettacolo” del Dramma Italiano stagione 2020/2021. In scena gli attori del Dramma Italiano di Fiume Bruno Nacinovich, Mirko Soldano, Andrea Tich, Ivna Bruck e Serena Ferraiuolo.

Lo spettacolo ha visto anche il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la collaborazione di ESOF, Umjetnička organizacija Fedra art projekt Rijeka, Associazione Stato Libero di Fiume – Udruga Slobodna Država Rijeka.