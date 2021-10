Sui social spopola il meme “Evil be like”

Ecco che cosa è Evil be like, il meme che spopola su tutti i social: tutto è nato da un post ironico su Martin Luther King

Ti stai chiedendo perché tutti continuano a condividere immagini con il filtro negativo dei vip con la scritta Evil? Non sei il solo, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it).

Sul web è esploso il meme “Evil be like”, immagini che “ribaltano” le frasi famose di qualche personaggio noto, utilizzando l’esatto contrario di quanto da loro pronunciato.

Un esempio? Il meme originale da cui tutto è nato, quello su Martin Luther King.

L’immagine è stata pubblicata il 12 settembre dalla pagina Facebook “Pains of Hell Wellness Clinic“, e riportava, utilizzando il filtro negativo, l’esatto contrario della più famosa frase dell’attivista: al posto di “I have a dream” (ho un sogno), “I have a nightmare” (ho un incubo).

Come racconta il portale knowyourmeme.com, il post è diventato subito popolare, sbarcando anche su Reddit. Da lì ha preso piede l’idea di ribaltare altre citazioni e frasi di altri personaggi famosi, fino a diventare il meme più utilizzato del momento.