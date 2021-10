“Roma Milano” è il nuovo brano di Mattia Fortebuono

Mattia Fortebuono torna sulla scena musicale con il nuovo singolo “Roma Milano”: il brano è online sulle piattaforme digitali

Disponibile online “ROMA MILANO” (Amarena Records / Artist First ) il nuovo brano di Mattia Fortebuono , in streaming e in digitale al link: https://mattiafortebuono.lnk.to/RomaMilano.

Ogni giorno circolano più di 380 treni in Italia ma quel regionale Roma Milano era speciale, non era un semplice viaggio da una città all’altra. In quella tratta è nato l’amore, si è evoluto, è scoppiato, ha fatto scintille e poi si è sgretolato lasciando soltanto rumore, lo stesso rumore di un treno che corre, ti passa accanto e se ne va in un attimo. Roma Milano è un brano malinconico che racconta cosa ha lasciato quel treno e quella pazza storia d’amore; unico pensiero fisso: ritornare su quel vagone e riprendere da dove si è lasciato.

Il brano scritto da Mattia Fortebuono e prodotto da Antonio Condello si immerge nel contesto musicale indie pop proponendo un sound fresco e diretto.

Mattia Fortebuono, classe 1999, è un cantautore di Reggio Calabria. Il primo incontro con la musica è stato a 8 anni iniziando lo studio del pianoforte e successivamente della chitarra. Da qualche anno, spinto dal bisogno di raccontarsi, intraprende lo studio del canto presso l’AMCM del Maestro Franco Dattola e parallelamente si avvicina alla scrittura affiancato dal Maestro Antonio Condello.