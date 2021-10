Greta Xella nelle fumetterie con “Figlia di Luna”

C’è un nuovo inizio nel mondo del graphic novel ed è quello diche, per BAO Publishing , firmaL’autrice ‘disegna’ una favola iniziatica calata in un mondo fantasy. Una storia che, spiega la Dire Giovani ( www.diregiovani.it ), parla delle difficoltà nel rapporto con i genitori, del bisogno di trovare un proprio posto nel mondo e di quanto non sia scontato credere nel proprio valore.

Tia è ancora piccola quando sua madre si ammala, così si trova a crescere quasi da sola: la malattia pare sempre più insondabile e il padre è lontano per cercare una cura o preso ad accudire la compagna. Nel momento in cui questo male misterioso sembra diventare troppo grande, i genitori spariscono come per sortilegio. Toccherà alla piccola farsi coraggio e partire a sua volta per un viaggio irto di pericoli per capire come aiutare la sua famiglia e, soprattutto, essere forte per se stessa.

Greta Xella, come autrice unica di storia e disegni, crea una storia dedicata al punto di vista dei figli in condizioni di difficoltà, ragazze e ragazzi senza punti di riferimento, lasciati indietro, ma che devono trovare la propria forza per continuare a crescere.

“A volte per aiutare i propri cari bisogna prima capire meglio se stessi, ed è un viaggio di scoperta avventuroso come pochi”.