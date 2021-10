Esofagite eosinofila: dupilumab efficace fino a 52 settimane

Esofagite eosinofila, dupilumab efficace e sicuro fino a 52 settimane secondo i risultati di uno studio presentato all’ UEG Week Virtual

Dupilumab è risultato sicuro e ha migliorato l’esofagite eosinofila a 24 e 52 settimane confrontato col placebo. E’ quanto emerge da uno studio presentato all’ UEG Week Virtual.

L’esofagite eosinofila è una malattia infiammatoria cronica localizzata all’esofago, caratterizzata da episodi acuti e da periodi in cui i sintomi scompaiono (remissione clinica). L’esofagite eosinofila è una malattia immuno-allergica, vale a dire provocata da una reazione del sistema immunitario che innesca un’infiammazione di tipo allergico a cui prende parte un gran numero di eosinofili.

“Le attuali opzioni di trattamento per l’esofagite eosinofila (EoE) mancano di specificità, presentano problemi di aderenza e possono offrire un controllo non ottimale della malattia a lungo termine”, ha affermato Evan S. Dellon, della School of Medicine dell’Università della Carolina del Nord a Chapel Hill.

“Gli sforzi per chiarire la fisiopatologia dell’EoE hanno generato prove che identificano l’infiammazione di tipo 2 come un driver centrale della progressione della malattia”.

Dupilumab, un anticorpo monoclonale completamente umano, inibisce le citochine infiammatorie (IL-4 e IL-13) fattori chiave dell’infiammazione di tipo 2 nell’EoE.

Nella parte A dello studio di fase 3 LIBERTY EoE TREET, i pazienti di almeno 12 anni di età hanno ricevuto placebo o 300 mg di dupilumab a settimana per 24 settimane.

Al momento del follow-up, dupilumab è risultato sicuro ed efficace, con i pazienti che raggiungevano il picco di conta degli eosinofili intraepiteliali esofagei non superiore a 6 eosinofili per campo ad alta potenza (eos/hpf) e il cambiamento assoluto nel punteggio del DSQ (Disphagia Symptom Questionnaire) dalla linea di base.

Per l’estensione dello studio (parte C), Dellon e colleghi hanno prescritto dupilumab a tutti i 77 partecipanti, 40 del gruppo di trattamento (DPL/DPL) e 37 del gruppo placebo (PBO/DPL) che hanno completato la parte A. I partecipanti hanno assunto 300 mg di dupilumab settimanalmente per altre 28 settimane, per un totale di 52 settimane.

Secondo i risultati della ricerca, il 55,9% dei partecipanti DPL/DPL ha raggiunto un picco di eosinofili inferiore a 6 eos/hpf e l’82,4% dei partecipanti ha raggiunto un picco non superiore a 15 eos/hpf alla fine delle 52 settimane.

Il 60% dei partecipanti PBO/DPL ha raggiunto un picco di eosinofili inferiore a 6 eos/hpf e il 70% dei partecipanti ha raggiunto un picco non superiore a 15 eos/hpf. La variazione percentuale media nella conta degli eosinofili dal basale a 52 settimane è stata di -88,6% in DPL/DPL e -83,7% in PBO/DPL.

La variazione media assoluta e percentuale del punteggio DSQ è stata di –23,4 e –75,9% nei partecipanti DPL/DPL e –21,7 e –65,9% nei pazienti PBO/DPL dal basale a 52 settimane.

“Dupilumab ha anche ridotto e migliorato i risultati endoscopici, come indicato da riduzioni significative dell’esofagite rispetto al basale in confronto al placebo alla settimana 24, indicando un miglioramento significativo delle anomalie endoscopiche”, ha affermato Dellon. “Questo è stato evidenziato alla settimana 52.”

Gli eventi avversi più comuni con dupilumab nei pazienti con DPL/DPL e PBO/DPL sono state reazioni al sito di iniezione (10% e 21,6%, rispettivamente) ed eritema al sito di iniezione (10% e 13,5%). Solo un paziente ha avuto un evento avverso grave nella parte C dello studio, ovvero il ricovero in ospedale per mancanza di respiro e sudorazione dovuta ad asma e allergie stagionali.

“Questo studio di fase 3 ha soddisfatto sia gli endpoint co-primari che tutti gli endpoint secondari chiave”, ha affermato Dellon. “Dupilumab ha dimostrato miglioramenti clinicamente significativi negli aspetti istologici, sintomatici ed endoscopici dell’EoE alla settimana 24, che sono stati mantenuti fino alla settimana 52. Per i pazienti che hanno ricevuto il placebo nella prima parte dello studio e sono passati a dupilumab nella seconda parte, dupilumab ha dimostrato un’efficacia simile ai pazienti trattati con dupilumab fin dall’inizio.”

Dellon ES, et al. Abstract LB10. Presented at: UEG Week; Oct. 3-5, 2021 (virtual meeting).