Ennio Maria Petruzzella pubblica “Almanda – Il viaggio”

Ennio Maria Petruzzella nelle librerie con “Almanda – Il viaggio”, fuori per la casa Editrice Les Flâneurs Edizioni nella collana “Lumière”

«Almanda era già lì, dipinta in forma di città onirica e perfetta, attraversata dal taglio luminoso del fiume Dieng che dall’alto delle montagne scendeva lentamente al mare. Era lì, concepita dalla mente di un uomo che si era scoperto visitatore notturno di mondi fantastici e impossibili. Viaggiatore all’interno di sogni raccolti in spazi incantati e vissuti lungo notti prive di confini. Un uomo che misurava il tempo in ore trascorse all’interno di immaginari orologi metallici giganteschi e invisibili… I mondi magnifici che Giulio Flaviano aveva sempre sognato».

“Almanda – Il viaggio” di Ennio Maria Petruzzella è un romanzo poetico e surreale in cui si racconta la storia del visionario Giulio Flaviano, che vuole materializzare un sogno in apparenza impossibile, in grado di entrare nel cuore degli uomini. E questo sogno è Almanda, una città solo immaginata al di là dell’oceano, che egli vuole erigere insieme a un gruppo di eletti – «uomini fatti della materia della poesia, del canto e della danza» – che lo seguiranno in un viaggio avventuroso a bordo della nave Alcazar. L’autore alterna, in venticinque quadri, il racconto degli sforzi di Giulio per organizzare la spedizione verso Almanda a quello della vita dopo la fondazione della città, un centinaio di anni dopo, focalizzando l’attenzione sul personaggio del giovane Julius Landsdale. Giulio Flaviano ha sempre vissuto di sogni: ha creato mondi immensi nella sua testa e durante il sonno, e li ha portati con sé nella veglia per non soccombere al grigiore della propria esistenza. Un infausto giorno, però, si rende conto di non riuscire più a sognare; una mattina in cui il peso della realtà sembra schiacciarlo più del solito, decide quindi di creare da solo il suo sogno: un luogo appartato, lontano dall’odio e dalla miseria, in cui uomini e donne possano essere uguali e costruito sull’anima e sull’esperienza della loro stessa storia. E questo luogo viene infine scoperto e fondato, grazie alla fede incrollabile di Giulio, e negli anni viene popolato da persone desiderose di realizzare i propri sogni e quelli di tutta l’umanità. Almanda è infatti una città che contribuisce alla conoscenza universale grazie al lavoro incessante svolto nelle sue miniere; un lavoro segreto, e indispensabile. Julius respira quest’aria salvifica, mentre vive il suo amore con Valena e ascolta le magiche storie della centenaria Sofia; una mattina, però, il sole non sorge più sulla sua città, e neanche nei giorni a venire. Spetterà a lui il compito di ripercorrere le memorie di Giulio Flaviano, per scoprire come fare a riportare la luce sulla leggendaria città di Almanda.

SINOSSI DELL’OPERA. Giulio Flaviano è un uomo che ha smarrito la capacità di sognare. Per sopravvivere al vuoto che minaccia di inghiottirlo, decide di liberarsi dalle catene del proprio passato, sfidare l’ignoto e attraversare l’oceano, fino a raggiungere un luogo dove fondare una città diversa da ogni altra, che rappresenti un nuovo inizio per tutti coloro che, affascinati dal suo progetto, accetteranno di partire con lui. Cento anni più tardi, il giovane Julius Landsdale dovrà salvare quella stessa città dall’inspiegabile scomparsa del sole, una missione il cui prezzo potrebbe essere la sua stessa anima.In venticinque quadri è tratteggiata la storia di questo luogo magico e surreale: il viaggio, gli amori, le rinascite, le invenzioni, i libri ritrovati, le scoperte e le disillusioni, a opera di navigatori, marinai, manovali, scienziati, inventori, letterati e artisti. Almanda è “la Città”. Ma forse questa storia è solo un sogno in venticinque notti…

BIOGRAFIA DELL’AUTORE. Ennio Maria Petruzzella è nato a Molfetta nel 1964. Dopo il liceo si trasferisce a Firenze dove frequenta la facoltà di Architettura. Ha lavorato per un brand, leader mondiale del made in Italy, in Europa, Oriente e USA. Appassionato di letteratura, si interessa anche di storia (politica, dell’architettura e dell’arte). Oltre all’amore per i libri, ha ereditato dal padre anche quello per il cinema e per la musica rock e jazz, e dalla madre la necessità di ricorrere alla creazione artistica come antidoto al pragmatismo dell’esistenza. Ha coltivato la scrittura fin da bambino, partendo da composizioni poetiche e passando dalla forma del racconto breve prima di arrivare alla stesura di romanzi.

