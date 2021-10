Elisa Erin Bonomo torna con “Maleducata”

“Maleducata”, il nuovo singolo di Elisa Erin Bonomo disponibile online, sancisce il ritorno della cantautrice veneziana al rock degli esordi

Maleducata fa parte del Lato A di Sinusoide, quello più rock e passionale, un brano che segna il ritorno di Elisa Erin Bonomo ad atmosfere affini al sound del suo lavoro d’esordio, Antifragile. Il brano è fuori per Dischi Soviet Studio.

“Quando ho scritto Maleducata ero nel mezzo di una malattia che mi impediva i movimenti, costringendomi a stare stesa sul divano di casa, dove abitavo con i nonni. Ogni ora dovevo prendere un farmaco diverso. Mi ero appena innamorata e l’ultima cosa che volevo fare era stare ferma. Reduce da un pomeriggio di TV spazzatura la mia mente ha cominciato a ribellarsi e a pensare a come scappare mentalmente da quella triste routine. Ho sempre creduto di essere solo una brava ragazza attenta a non calpestare le emozioni degli altri, gentile, altruista. Ma l’amore quando arriva – specialmente se arriva quello che non puoi avere – è un po’ egoista e ribelle: il mio mi ha travolto, ha rovesciato tutte le mie convinzioni, con un gesto punk è salito sopra ai miei vestiti stirati, si è infilato gli stivali e ha preso a calci tutto e tutti. Con stupore, ma senza neanche tanta sorpresa, perché tanto forse quei vestiti della Domenica erano solo una facile copertura. Perché il desiderio, quello che non abbiamo, è ciò che ci spinge a muoverci e a completarci.

Ho messo in scena la mia “Vita Spericolata”, in quel Vasco citato qua e là, intendendo la maleducazione come voglia di fare rumore, di spingermi oltre i miei limiti, prendermi il posto in prima fila, rifiutare i miei padri, maestri, vecchie istituzioni a cui a volte è utile mostrare un sano dito medio”.

Ascolta MALEDUCATA qui: https://bfan.link/maleducata

Elisa Erin Bonomo è una chitarrista e cantautrice veneziana. Nel 2017 pubblica il suo disco d’esordio Antifragile, completamente finanziato attraverso crowdfunding, vincendo il Premio della Critica al Premio Amnesty 2017 con il brano Scampo, dedicato al tema della violenza domestica. Nel 2018 vince una Targa Tenco con due brani (Scampo e Puttana) inseriti nell’album collettivo a progetto Voci per la Libertà – Una voce per Amnesty. Nella sua intensa attività live da solista e con band apre i concerti di NADA, Daniele Silvestri, Diodato, Nathalie, Maria Antonietta, Chiara Dello Iacovo, CLAVDIO.

A breve l’uscita del secondo album dell’artista veneta, splittato in due EP, che esprime l’esatto dualismo dell’essenza dell’artista, a cavallo tra un rock con venature dark-wave figlio del precedente Antifragile nel lato A, alle atmosfere acustiche sconfinanti nella world music nella parte B.