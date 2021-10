Different DNA: “Di Cristallo” è il nuovo singolo

Different DNA: fuori il nuovo brano intitolato “Di Cristallo”. Il singolo è disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali

“Di cristallo” è una canzone arrivata direttamente dagli anni ’80 viaggiando su una macchina del tempo che vuole condensare e cristallizzare lo spirito di quella che per il gruppo è la decade più rappresentativa della pop music, quella che più di tutte li ha influenzati, reinterpretata attraverso un sound contemporaneo. È una canzone che parla di ricordi, di un amore finito, ma musicalmente è un tributo ad un’era di cui i Different DNA saranno per sempre innamorati.

Biografia

Con sede a Milano, Different DNA è un progetto completamente nuovo ideato da Boris Kotelsky (fondatore e ideatore) ed Evgeny Leksikov (frontman e cantante). È unico al 100% in quanto la musica combina l’atmosfera leggendaria degli anni ’80 di Thompson Twins, Pet Shop Boys, A-HA etc. con un suono moderno che può ricordare i migliori lavori di TheWeeknd, Timberlake, Hurts.

Il nuovo album di Different DNA è disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 29 gennaio 2021. Il nuovo singolo, “Di cristallo”, è disponibile in rotazione radiofonica e in digitale.

Guarda “Di cristallo” su YouTube