24 ORE Cultura lancia art&design24, il nuovo brand di oggettistica “d’autore” ispirato ai temi dell’arte, del design, dell’architettura, della musica e della moda: oggetti per la persona e per la casa, accessori e prodotti di cancelleria, fra cui spiccano le Art Capsule, nuove linee dedicate alle icone della storia dell’arte con veri e propri pezzi da collezione pensati e realizzati in stretta collazione con famosi illustratori e artisti. Dal 6 ottobre saranno disponibili online sul sito www.artdesign24.com e su Amazon in tutta Europa, ma si potranno vedere e acquistare anche al Design Store del Mudec a Milano e, dal 2022, in selezionati store in tutta Italia.

Obiettivo di art&design24 è quello di trasformare semplici oggetti di uso comune – come una matita, una gomma, una maglietta, una shopper o un taccuino – in piccoli manufatti preziosi e artigianali, in grado di restituire il saper fare del Made in Italy, a partire dal concept e dalla produzione, con un’attenta selezione di materiali, ad esempio nella composizione biologica e naturale dei prodotti tessili, passando al packaging curato nei dettagli, fino all’esposizione a scaffale.

Con la nascita del nuovo brand art&design24, 24 ORE Cultura – tra i maggiori organizzatori di mostre in Italia e all’estero ed editore di importanti volumi illustrati dedicati al mondo dell’arte, dell’architettura, del design e della moda – diventa quindi anche ideatore e produttore di merchandising d’autore, consolidando ulteriormente la sua esperienza nel settore culturale e artistico.

“Per 24 ORE Cultura il lancio del nuovo brand art&design24 ha voluto dire mettere in campo un know-how ventennale nella progettazione e produzione di oggettistica e merchandising artistico ed è stato concepito come naturale sviluppo di un’attività già estremamente consolidata e apprezzata nel settore.” Così Federico Silvestri, Amministratore Delegato di 24 ORE Cultura, spiega la genesi del brand, “Di fatto stiamo inaugurando una nuova linea di business che naturalmente si affiancherà a quella che già ci connota come editori di libri d’arte. L’intento – prosegue Silvestri – è quello di offrire una novità inedita al mercato proponendo nuove linee di prodotti artigianali di elevato livello artistico, pensate e create ogni volta insieme a importanti illustratori, grafici, designer e artisti contemporanei anche grazie alla distribuzione in Italia ed Europa attraverso il canale Amazon. Stiamo peraltro valutando ulteriori e diverse opportunità di distribuzione sul canale fisico, ovviamente in aggiunta al Design Store del Mudec di nostra gestione.”

Tra le principali novità del brand ci sono le Art Capsule, linee di prodotti artigianali dedicate alle icone della storia dell’arte firmate da importanti illustratori, grafici, designer e artisti contemporanei. Nate con l’idea di rinnovare il concetto di merchandising museale, le Art Capsule ampliano il ventaglio di offerta anche a oggetti curiosi e originali, pensati per un pubblico moderno attento all’estetica e al design.