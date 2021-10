“Un Qualcosa” è il nuovo singolo degli Aspettativa

Fuori per Under Roof il nuovo singolo degli Aspettativa dal titolo Un Qualcosa: il brano è disponibile online sulle piattaforme streaming

La giovane band ci regala un nuovo freschissimo pezzo indie-pop dalle sfumature lo-fi che vede ancora una volta la produzione di Marco Carnesecchi. Un pezzo perfetto per lasciarsi l’estate alle spalle, senza però mai dimenticare le emozioni che essa ci ha regalato.

Le estati passano e, che piaccia o no, lasciano sempre un qualcosa che non andrà più via, come quando una nuova persona entra per un periodo a far parte della tua vita o come quando ascolti improvvisamente una canzone che ti spacca il cuore. Un Qualcosa è tutto ciò che, anche per un singolo istante, ti cambia la vita, sbaraglia l’ordine che si era creato lasciando un macello dentro. (Aspettativa)

SCOPRI IL BRANO SU SPOTIFY

BIO:

Aspettativa è più un mood che un nome per la band post 2001 che intreccia sonorità indie-pop e indie-punk per raccontare la quotidianità attraverso le loro canzoni. La band nasce nel 2014 da tre fratelli: Elia Ester e Gab, successivamente affiancati al Catta dal loro produttore Marco Carnesecchi. Nel 2020, in pieno lockdown esce il loro primo singolo Tempesta. Dopo un anno di ricerca musicale escono i singoli Saracinesche (giugno 2021) ed Elastico (luglio 2021) che riscuote un notevole successo dopo essere stato inserito nella playlist editoriale di Spotify Sangue Giovane. Un Qualcosa è il loro nuovo singolo prodotto da Marco Carnesecchi per l’etichetta Under Roof, mixato e masterizzato da DDR Studio. C’è mai stato un qualcosa che una volta arrivato ha cambiato per sempre le regole del gioco?