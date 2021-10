Homeless Fest: al Circolo Dong la serata anteprima

Homeless Fest 15: annunciata la serata anteprima di sabato 23 ottobre al Circolo Dong di Macerata e prorogate le iscrizioni a domenica 24

Tutto è pronto per la quindicesima edizione di Homeless Fest, il concorso che da 15 anni valorizza gli artisti portandoli ad esibirsi live nei teatri storici della regione Marche sotto lo sguardo attento di una giuria di rilievo nazionale. L’Homeless Fest vuole essere un punto di riferimento per tutti i musicisti che scrivono musica propria. Per questo motivo, l’accesso al contest è riservato a chi presenta brani inediti.

Si svolge in 2 fasi (selezioni e finali): 3 serate di selezione live – il 30 ottobre e il 6 e 13 novembre 2021 – e live finale al Teatro Don Bosco di Macerata il 27 novembre 2021.

Per tutti, è l’occasione di entrare nel radar di pilastri dell’industria musicale data la presenza di una giuria di rilievo nazionale nelle fasi finali – per i primi tre classificati, anche quella di incidere un demo.

Novità 2021 è la serata di anteprima del festival: sabato 23 ottobre 2021 al Circolo Dong di Macerata, dalle 21:30 in poi, si esibiranno alcuni dei protagonisti delle passate edizioni, che faranno immergere da subito la platea nell’elettrizzante atmosfera del contest. Appuntamento da non perdere!

PROROGA CHIUSURA ISCRIZIONI AL 24/10/2021

