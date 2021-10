Fegato grasso: benefici dal pioglitazone

Il pioglitazone è risultato sicuro ed efficace nel migliorare l’istologia epatica in pazienti con steatoepatite non alcolica secondo un nuovo studio

Il pioglitazone è risultato sicuro ed efficace nel migliorare l’istologia epatica in pazienti con steatoepatite non alcolica. È quanto evidenzia uno studio presentato al Digital NAFLD Summit 2021.

La steatosi epatica non alcolica (NAFLD) e la steatoepatite non alcolica (NASH) sono state segnalate come una nuova epidemia mondiale, molto spesso associata a obesità, sindrome metabolica e diabete di tipo 2.

Entrambe le condizioni hanno anche dimostrato di essere associate a una serie di patologie endocrine. Nonostante l’epidemia, la complessa fisiopatologia e le principali complicanze, che vanno dai disturbi metabolici (diabete e altro) alle malattie cardiovascolari, le persone con NASH hanno pochissime opzioni di gestione.

L’opzione terapeutica migliore e più approvata è l’intervento sullo stile di vita. Sebbene siano in fase di sviluppo farmacoterapie basate su un background fisiopatologico, i tassi di risposta sembrano modesti, principalmente per il trattamento della fibrosi, motivo per cui manca una terapia farmacologica approvata.

“La malattia del fegato grasso è la malattia del fegato più diffusa a livello globale ed è di particolare importanza in Asia a causa della rapida occidentalizzazione”, ha affermato Jee-Fu Huang, dell’ospedale universitario medico di Kaohsiung.

“La resistenza all’insulina è l’attore chiave nella NASH, indipendentemente dall’obesità e dall’adiposità viscerale. L’efficacia terapeutica e la sicurezza del pioglitazone (PGT), un agonista del PPARy, merita una convalida nei pazienti asiatici con NASH”.

In un primo studio in Asia, in doppio cieco, controllato con placebo, i ricercatori hanno valutato 90 pazienti con NASH (66 uomini; età media, 44,1 anni) per studiare la sicurezza e l’efficacia del PGT. I pazienti hanno ricevuto PGT 30 mg al giorno o placebo per 24 settimane e sono stati sottoposti a biopsie accoppiate ad esami MRI-PDFF.

Tra i pazienti trattati con PGT, i ricercatori hanno osservato una diminuzione dei livelli medi di alanina aminotransferasi rispetto al basale (circa 45,7 IU/L contro 90 IU/L); non vi è stata alcuna variazione significativa dei livelli di ALT tra i pazienti trattati con placebo (circa 79,8 UI/L contro 90,3 UI/L).

Un’ulteriore analisi intention-to-treat (n=66 pazienti) ha prodotto una diminuzione più significativa del punteggio di attività della NAFLD nel gruppo PGT rispetto al gruppo placebo (da 4,27 a 2,53 contro 3,94) con un miglioramento della NASH senza peggioramento della fibrosi raggiunto nel 46,7% e 11,1% dei pazienti, rispettivamente. I ricercatori non hanno notato differenze nell’insorgenza di eventi avversi tra i gruppi.

“La terapia con PGT ha migliorato significativamente l’infiammazione del fegato e ridotto il grasso epatico nei pazienti NASH taiwanesi. Il PGT è stato ben tollerato e il profilo di sicurezza è stato accettabile senza un significativo aumento di peso e sviluppo di insufficienza cardiaca”, ha concluso Huang. “Potrebbero essere necessari ulteriori studi che affrontino l’esito a lungo termine e l’esplorazione della combinazione con altri farmaci”.

Riferimenti

Huang J. Abstract OS-37. Presented at: Digital NAFLD Summit 2021; September 16-17 (virtual meeting).