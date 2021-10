Auroro Borealo rinvia lo show a Milano

“Uragano su Milano”, lo show ai Magazzini Generali di Auroro Borealo, è rimandato al 15 dicembre 2021: le informazioni sui biglietti

In seguito alle ultime direttive ministeriali, URAGANO SU MILANO, il concerto di AURORO BOREALO previsto per il 14 ottobre, è rimandato a mercoledì 15 dicembre 2021 ai Magazzini Generali di Milano. I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data, mentre i nuovi titoli di ingresso sono disponibili sul circuito ufficiale Ticketone.

Dopo oltre 100 concerti in due anni, proprio a Milano Auroro Borealo regalerà al pubblico un’esperienza unica e indimenticabile, tra ospiti e sorprese speciali, e con la solita travolgente energia, quella di un URAGANO SU MILANO.

Due dischi acclamati dalla critica e dai fan (Rockit.it ha eletto Adoro Borealo come “disco del secolo”), due partecipazioni al Mi Ami 2018 e 2019 e il premio come Best New Live della Keepon Live Parade 2019 (classifica stilata dai direttori artistici e gestori dei club italiani aderenti al circuito KeepOn Live), il nuovo album annunciato e pubblicato a sorpresa, Implacabile, il cui master è stato venduto su subito.it. Si tratta di un disco punk composto da 8 canzoni veloci, sfrenate e taglienti, non a caso la durata totale è inferiore ai 13 minuti. Il disco è stato registrato in presa diretta insieme alla band di Auroro Borealo, I Capelli Lunghi Dietro, ed è cantato in numerose lingue tra cui inglese, italiano, francese, tedesco e spagnolo. Auroro Borealo è decisamente uno dei personaggi più irriverenti dell’attuale panorama musicale italiano, capace di unire generi e generazioni.

