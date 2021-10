Assicurazioni auto: Genialloyd tra le proposte più richieste del momento

Allianz Direct, già Genialloyd, è una compagnia assicurativa specializzata nel campo auto e moto che distribuisce i suoi prodotti per vendita diretta in Italia. Fa parte del Gruppo Allianz (società europea con sede in Germania e con 130 anni di storia) e opera tramite internet e call center. Genialloyd, per altro, è stata tra le prime a proporre polizze tramite internet e telefono. I suoi prodotti sono tra i più richiesti nel campo delle assicurazioni auto, con un’ampia offerta.

Assicurazione Genialloyd, come semplificare la gestione della polizza auto.

L’assicurazione Genialloyd consente, ad esempio, di sottoscrivere l’offerta RC auto base, la quale può essere implementata da altre coperture che la compagnia prevede. È previsto anche uno sconto del 15% dedicato alle famiglie che viene applicato pure in caso di rinnovo.

I prodotti Genialloyd sono tra i più richiesti. Infatti le opinioni su genialloyd sono positive e mostrano come la sua polizza auto sia la soluzione ottimale se si vuole un’assicurazione conveniente e semplice da gestire. Difatti, la gestione della polizza è molto snella e pratica, si può scegliere se contattare la compagnia per e-mail, via telefono o direttamente su internet. Che si voglia sottoscrivere l’assicurazione, come anche sospenderla o rinnovarla, l’iter è abbastanza pratico. È disponibile anche una app per la denuncia dei sinistri, per il soccorso stradale e per trovare la più vicina officina convenzionata, con risparmio di tempo ed energie.

La polizza auto Genialloyd può essere pagata tramite carta di credito, PayPal, bonifico bancario o presso un punto Lottomatica LIS. Per quanto riguarda il pagamento tramite IBAN, come causale si riporterà il numero di preventivo. Se ci si reca, infine, in un punto Lottomatica LIS, si dovrà presentare il codice a barre inserito sul preventivo. La carta di credito, invece, può essere utilizzata sia online, direttamente sul sito dell’agenzia assicurativa, che tramite telefono, mediante il supporto di un consulente.

Per qualsiasi necessità, il servizio clienti risponde allo 02.2852854 dal lunedì al venerdì con orario 8:30-20, più il sabato dalle 8:30 alle 14. La compagnia fornisce assistenza anche tramite WhatsApp. Si ricorda che si possono pure consultare le informazioni riportate nella propria area personale sul sito, in caso di dubbio.

Quale polizza Genialloyd scegliere a seconda delle necessità dell’utente.

Prima di sottoscrivere una RC auto è opportuno valutare quali siano le possibilità disponibili. La polizza Genialloyd prevede due formule di guida. La guida libera garantisce copertura all’assicurato chiunque sia a guidare, basta che abbia una patente in corso di validità; la formula guida esperta è rivolta a chi ha la patente da più di due anni e ha perlomeno 23 anni di età.

La polizza prevede diverse coperture, dal furto e incendio alla tutela legale, dagli eventi naturali agli infortuni al conducente arrivando alla kasko e all’assistenza stradale, che interviene h24 in caso di guasto o incidente. Ci sono, per altro, tre livelli di copertura per l’assistenza stradale: quella base, attiva in Italia, quella plus (Italia ed estero) e l’opzione senza pensieri, in base alla quale la compagnia anticipa le spese di prima necessità, oltre a offrire altri servizi. Le coperture prevedono anche collisione, light e con veicoli identificati, collisione con veicoli non identificati e con animali, oltre agli atti vandalici e a quelli socio-politici e alla polizza cristalli. La protezione patente è una copertura aggiuntiva per i casi di perdita di punti della patente.