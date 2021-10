World Expansion: ecco il nuovo singolo “Free”

I World Expansion alias Partipilo-Giachino-Lomagistro online con il nuovo singolo “Free”, disponibile sulle piattaforme digitali

Disponibile in promozione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “Free”, il nuovo singolo firmato World Expansion alias Partipilo-Giachino-Lomagistro pubblicato dall’etichetta Prima o Poi di Petra Magoni.

Dai tratti psichedelici, ambient e ricco di groove, Free è il nuovo singolo composto da Partipilo, Giachino e Lomagistro firmato World Expansion alias Partipilo-Giachino-Lomagistro pubblicato dall’etichetta Prima o Poi di Petra Magoni, nota e affermata cantante ospite nell’album nel brano Two O’ Clock and Everything is Ok. Questo è un ardimentoso trio costituito da Gaetano Partipilo (sax alto ed elettronica), Fabio Giachino (piano, synth ed elettronica) e Francesco Lomagistro (batteria), brano che anticipa l’uscita dell’album completo, intitolato World Expansion, fuori venerdì 15 ottobre 2021. Free è un urlo di rottura che inneggia alla libertà espressiva individuale, in cui il caos generale è esasperato, assorbito, metabolizzato e trasformato in dialogo corale. In questo brano i tre musicisti disegnano un’immagine ricca e contaminata da influenze post classiche, rock e contemporary jazz. Gaetano Partipilo sfoga tutta la sua verve e impetuosità comunicativa sui groove serrati, marcati ed estremamente efficaci cesellati da Lomagistro, impreziositi dalle sonorità ipnotiche e ammalianti di Fabio Giachino al synth, che sottolineano ed enfatizzano il riff tematico architettato dal chitarrista Marco Schnabl, guest in questo nuovo singolo da lui mixato come per il disco. Free è un’apertura, una finestra sul mondo attuale, una conclamazione di un linguaggio senza confini né limiti stilistici, in un paesaggio sonoro dove la multiculturalità non può far altro che arricchire un mondo in espansione. Francesco Lomagistro, ideatore di questo nuovo progetto discografico, si esprime così: «La scelta di Free come singolo di questo nuovo disco è figlia della natura ribelle del brano in sé, una composizione che definirei irrompente e irruente, volta a comunicare la nostra necessità fisiologica di esprimerci soprattutto dopo un periodo di chiusura forzata. Free nasce da un’improvvisazione in studio di registrazione e successivamente prodotta. È un brano atonale, intelaiato su un groove incalzante. L’inizio è quasi orchestrale, per poi snodarsi fra un riff di chitarra elettrica, synth e l’improvvisazione del sax. Sicuramente, il brano dell’album più tendente al rock».

Biografia

World Expansion alias Partipilo-Giachino-Lomagistro è un trio di nuova formazione, nato da una brillante idea del batterista tarantino, composto da tre musicisti talentuosi, intraprendenti e stilisticamente assai poliedrici. Nasce dall’incontro di due jazzisti pugliesi, Gaetano Partipilo e Francesco Lomagistro, e del pianista jazz piemontese Fabio Giachino. Partipilo è un sassofonista assai apprezzato in tutta Italia (e non solo). Numerosissimi i suoi concerti in giro per il mondo e le svariate collaborazioni di assoluto prestigio con musicisti di blasone mondiale, tra i quali: Dee Dee Bridgewater, Dave Liebman, Stefano Bollani, Fabrizio Bosso, Dave Binney, Gianluca Petrella, Dado Moroni. Pianista jazz italiano fra i migliori della sua generazione, Fabio Giachino ha condiviso il palco, a tutte le latitudini, al fianco di moltissimi musicisti jazz acclamati a livello internazionale, fra cui: Randy Brecker, Dave Liebman, Fabrizio Bosso, Gianluca Petrella, Javier Girotto, Paolo Fresu, Rosario Giuliani, Miroslav Vitous. Batterista eclettico, profondo conoscitore del suo strumento, molto richiesto e stimato in qualità di sidemen, nonché leader di diversi suoi progetti, Francesco Lomagistro annovera collaborazioni di primissimo ordine strette nel corso degli anni insieme ad artisti di fama internazionale, come: David Schnitter, Wendy Lewis, Joyce Yuille, Marcus Machado, Sandra St. Victor, Chihiro Yamanaka, Mariella Nava, Antonella Ruggiero, Milva, Enzo Gragnaniello, Dario Deidda, solo per citarne alcuni. Con questi straordinari musicisti si è esibito in Europa, America e Asia.

