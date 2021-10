Testarossa online con il singolo “Settembre”

I Testarossa tornano con il nuovo singolo “Settembre”: il brano è disponibile in rotazione radiofonica e online sulle piattaforme digitali

“Settembre” é il quinto lavoro pubblicato dalla band laziale Testarossa che celebra così il suo primo anno di attività dopo l’inizio della collaborazione con “Sorry Mom!”.

Il brano poggia sul forte contrasto tra sonorità dolci e fluttuanti tipiche della synthwave e temi come l’isolamento e la solitudine, impersonati da un mostro che chiunque ha sentito dentro di sé almeno una volta nella vita.

Pensare al futuro è frustrante e spaventoso. Diversamente, il passato sembra confortante e desiderabile, ma forse è solo un’illusione.

“Me ne vado o aspetto?” è la domanda ricorrente in “Settembre”. La stessa che ci poniamo in un mondo in cui ci si sente sempre di fretta anche se, a guardare bene, nessuno ha una direzione precisa.

I Testarossa si rivolgono a quella generazione che ha sempre cercato di adattarsi a situazioni e luoghi sbagliati, che sembra inseguire i miti della mediocrità per spirito di sopravvivenza e che tende a rifugiarsi in una vita ripetitiva. Nel brano emerge comunque una presa di coscienza finale dal sapore vagamente positivo ovvero la serena accettazione della realtà.

La formazione che interpreta il brano è composta da Marika Pavani (voce, autrice e compositrice dei brani), Ilario Parascandolo (chitarrista e produttore) e Gianmarco Toto (batterista).

Il primo lavoro pubblicato ed auto-prodotto dalla band è una rivisitazione del brano “L’Estate Sta Finendo” dei Righeira. Una cover che esprime bene le atmosfere, i sentimenti e i temi nostalgici riproposti dalla band anche nei propri brani.

Successivamente sono usciti i singoli originali “Super Missili” e “Mezzanotte”, entrambi disponibili su tutte le piattaforme digitali.

Nel 2021 escono due singoli con “Sorry Mom!”: “Dead Boys” e il più recente “Settembre”.