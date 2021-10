Mario Lentano pubblica “Versi di rabbia e di passione”

Novità in libreria: è arrivato “Catullo. Versi di rabbia e di passione” di Mario Lentano. Il volume antologico pubblicato da LiberiLibri

Liberilibri pubblica Catullo. Arriva oggi in libreria l’antologia critica intitolata Versi di rabbia e di passione. Il curatore Mario Lentano, professore associato di Lingua e letteratura latina all’Università di Siena, fonde insieme in questo libro, a distanza di alcuni anni, due suoi distinti volumetti precedentemente pubblicati e ormai irreperibili sul mercato editoriale.

Nell’ampio saggio introduttivo (Le opere e i giorni di un poeta d’amore), Lentano conduce magistralmente il lettore nel clima politico e culturale della Roma del I secolo a. C. e nella vita di quel «provinciale venuto da Verona» che è stato il primo ad aver inventato nella letteratura latina e nella cultura europea «il linguaggio dell’amore e dell’amicizia, le parole per dire l’eros, le emozioni e i loro tormenti, la passione e le sue contraddizioni».

Segue un florilegio di trentatré carmi che rispettano l’ordine del Liber catulliano, ma vengono riproposti con traduzioni inedite, testi originali latini a fronte, e corredati di titoli nuovi di zecca (Pet therapy, La filosofia nel boudoir, Disincanto, solo per citarne alcuni) che mirano a restituire un Catullo godibile a tutti, non solo agli specialisti.

Al centro del canzoniere, la tormentata relazione tra il coltissimo provinciale e la fascinosa aristocratica Lesbia, in cui si alternano estasi e disperazione, la dolcezza più struggente e l’insulto più virulento. Ma nei versi di Catullo c’è spazio anche per temi diversi, come l’amicizia, la vita inimitabile del poeta e dei suoi sodali, l’orgogliosa proclamazione di scelte letterarie dirompenti, l’aggressione a rivali e nemici, persino altri amori.

Quarantesimo titolo della collana Altrove, Versi di rabbia e di passione è il terzo libro pubblicato da Lentano per Liberilibri, dopo La memoria e il potere. Censura intellettuale e roghi di libri nella Roma antica (2012) e Il paradiso e l’inferno degli imperialisti. Una polemica sull’aldilà nella Roma antica (2015).

Catullo, Versi di rabbia e di passione, a cura di Mario Lentano, collana Altrove, Liberilibri 2021, pagg. 150, euro 13.00, ISBN 978-88-98094-97-4.