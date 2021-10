Giornata del Trekking Urbano: gli eventi del 31 ottobre

Torna la Giornata del Trekking Urbano: il 31 ottobre in 76 Comuni per riscoprire angoli nascosti attraverso percorsi che uniscono arte, cultura, spiritualità e prodotti tipici

Torna il 31 ottobre la Giornata Nazionale del Trekking Urbano: la manifestazione ideata nel 2002 dal Comune di Siena, in collaborazione con l’associazione nazionale guide turistiche, toccherà quest’anno 76 comuni e sarà una occasione per riscoprire angoli nascosti attraverso percorsi che uniscono arte, cultura, spiritualità e prodotti tipici. Giunta alla sua XVIII edizione, la giornata del turismo sostenibile andrà in scena da Nord a Sud, con un programma di iniziative che, risponderanno al tema ‘Una sana follia. Alla scoperta del territorio attraverso i suoi bizzarri personaggi‘. Raccontare i territori attraverso storie e racconti legati a personaggi originali e alle loro vicende.

In elenco capoluoghi di provincia come Torino, Catania, Ancona, Trento, Urbino, ma anche piccoli borghi poco conosciuti al grande pubblico, ma con una storia tutta scoprire, tra questi Narni, Centuripe, Monselice, Murlo, Oderzo, Roncade e San Severino Marche. I percorsi avranno una durata media di tre ore.

Le esperienze sono variegate e per tutti i gusti: Ivrea dedica il percorso ad Adriano Olivetti, fautore di un modello unico ed eccezionale di Città Industriale; a Siena si racconterà tra le altre la storia di Cecco Angiolieri, spregiudicato e fine poeta, rivale “di penna” di Dante Alighieri; l’itinerario promosso da Palma di Montechiaro in Sicilia ripercorre i luoghi del Gattopardo, celebre romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa; ad Ercolano si camminerà lungo il Miglio d’Oro, tra antichi romani e nobili borbone; a Prato si seguiranno le orme di Curzio Malaparte; a Mantova si racconteranno i personaggi del ‘900 cittadino come il pilota Nuvolari o il ciclista Guerra; a Bologna si andrà alla scoperta di Giambardi della sega e il Divin Fittone, personaggi della Belle Époque in salsa bolognese; un refolo di straordinaria follia condurrà i trekker alla scoperta di una Conegliano di Valdobbiadene inaspettata con un brindisi finale rigorosamente con il prosecco locale nella suggestiva cornice del Castello; a Passirano, nel bresciano, si passeggerà tra natura, storia e bollicine nel cuore della Franciacorta; a Sondrio si andrà alla scoperta di sentieri e storie di montagna, da Castello Masegra alle cassandre; a Pisa si ripercorreranno i passi di D’Annunzio con un itinerario che va da Bocca d’Arno fino alla Tenuta di Tombolo; a Massafra, in Puglia, si rivivrà la storia del Rione degli Ostinati, tra maghi, santi, medici e narranti, attraverso il filtro delle tradizioni popolari e i filtri delle pratiche magiche.

Testimonial dell’evento Gianpaolo Fattori, già tedoforo italiano dei XXIII Giochi Olimpici invernali 2018 di Pyeongchang in Corea del Sud, con all’attivo un’esperienza di camminata in solitaria dell’intera Via Francigena, da Canterbury a Roma, macinando zaino in spalla quasi 2.300 km in 78 giorni. “Questa sarà un’occasione per conoscere borghi, paesi e comuni del nostro stupendo territorio- ha detto all’agenzia Dire, l’assessore al Turismo del Comune di Siena, Alberto Tirelli durante la presentazione dell’iniziativa nella sede dell’Anci di Roma- e per dare una risposta a questa grande richiesta di turismo attivo e all’aria aperta di questa fase che speriamo di definire di post-pandemia. Si potranno visitare le città più conosciute ma anche piccoli centri meno noti. Quest’anno, in particolare, sarà un viaggio che si dipanerà attraverso il racconto dei personaggi bizzarri, eclettici e geniali delle città”.

La Giornata nazionale del Trekking urbano ospiterà una delegazione delle città partner di URBiNAT, il progetto finanziato nell’ambito del programma Horizon 2020 dell’Unione Europea che promuove la rigenerazione di spazi verdi attraverso un percorso condiviso tra pubblica amministrazione, associazioni e comitati e cittadini comuni, e di cui fanno parte Siena, Porto, Nantes, Sofia, Nova Gorica, Bruxelles e Høje-Taastrup. Si tratta di una study visit europea per conoscere questo nuovo modo di fare turismo all’interno delle città, privilegiando gli angoli meno noti e nascosti, e mutuarla come buona pratica anche all’estero.

Per scoprire tutte le località nelle quali si svolgerà l’iniziativa, visitare il sito: https://www.trekkingurbano.info/