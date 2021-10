I Ridillo con Danny Losito nel nuovo brano

“Calma, calma, calma” è il nuovo singolo dei Ridillo, disponibile online su tutte le piattaforme digitali, in featuring con Danny Losito

Un invito a prendere le cose con più leggerezza, a contare fino a dieci prima di intervenire, a essere meno impulsivi e a ballare tutti insieme in un momento in cui l’hating, la cattiveria e i giudizi affrettati sembrano spopolare sui social network. I RIDILLO tornano con “Calma Calma Calma” (Cosmica, ed. FAIRWOOD MUSIC LTD/BMG), il nuovo singolo in collaborazione con Danny Losito, un matrimonio celebrato in un’unica canzone tra due pilastri della storia del funky italiano. Il modo migliore per inaugurare la stagione autunnale, ricca di feste, ripartenze, e concerti (finalmente!). Uno di questi sarà la data celebrativa al Blue Note di Milano che attende i Ridillo e Danny Losito, insieme, il 14 novembre.

“Calma Calma Calma” è un superfunky spumeggiante, che ripropone la grandissima “Pick Up The Pieces” degli Average White Band in una versione nuova, cantata da Danny e Bengi e suonata dalla formazione originale.

Erano anni che ogni tanto incontravamo Danny maturando un rispetto funky e un’amicizia che ci ha portato a collaborare – spiega Daniele Bengi Benati – Qualche tempo fa mi ha proposto di rifare Pick Up The Pieces ma in versione cantata, idea che mi è piaciuta subito. Ne ho parlato con Vittorio Boni che è entrato nel progetto proponendo un testo, ideale per quel groove. Mi ha colpito il fatto che gli Average White Band fossero scozzesi, quindi con un approccio più ‘provinciale’ al funky, tipicamente americano, ma che ciononostante abbiano avuto successo in tutto il mondo”.

Sia i Ridillo che Danny Losito hanno una carriera trentennale, dagli inizi degli anni ’90: Danny ha scritto e cantato l’eterna hit mondiale “Found Love”, alternando progetti in gruppo coi Kaigo e da solista, con apparizioni televisive a Sanremo, Festivalbar, reality e talent show. La carriera dei Ridillo, dopo 30 anni, annovera oltre 1000 concerti, 118 canzoni registrate, 44 singoli, 8 album e 5 greatest hits.

RIDILLO

I Ridillo sono una band unica nel suo genere. Un cocktail di funky, soul, jazz, afro-brasil, folk e lounge, tanto per citare le influenze più evidenti. Il risultato è un pop raffinato e divertente, elegante e pieno di energia. Nascono nel 1991 e già nel 1992 vincono il secondo premio del concorso internazionale giapponese “Yamaha Music Quest”. Nel 1994 vincono il primo “Trofeo Roxy Bar” di Videomusic con Red Ronnie e nel 1996 pubblicano il primo disco “Ridillo”. Da lì in poi, una lunghissima collaborazione in tour con Gianni Morandi e 13 album. Nel 2020 vengono chiamati a risuonare “Arriva la Bomba” cover del famoso brano di Johnny Dorelli, inserito nella colonna sonora del film “Si muore solo da vivi” dove hanno partecipato anche con un cameo come attori. Nel 2021 sono in corso i festeggiamenti del trentennale della band con diversi concerti e in particolare una festa/evento il 2 Agosto a Mantova in riva al lago.