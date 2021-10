Moda: Zalando punta sulla fibra rigenerata Infinna

Zalando ha scelto di investire nella fibra rigenerata Infinna, del gruppo di tecnologia tessile Infinited Fiber Company

A fine settembre Zalando ha scelto di investire nella fibra rigenerata Infinna, del gruppo di tecnologia tessile Infinited Fiber Company, sia al fine di realizzare capi firmati con i brand Zalando in tessuto rigenerato, sia per quanto riguarda la fornitura a Infinited Fiber Company di materia prima da riciclare per la produzione di Infinna.

Sempre più sta attirando attenzione questa fibra tessile rigenerata, di qualità vergine, dall’aspetto morbido e naturale del cotone. È creata, in Finlandia, da rifiuti tessili ricchi di cotone, che vengono scomposti a livello molecolare per poi rinascere come nuove fibre. Essendo fatta di cellulosa, elemento costitutivo di tutte le piante, Infinna è biodegradabile e non contiene microplastiche, motivo per cui i vestiti così realizzati possono essere riciclati nuovamente nello stesso processo insieme ad altri rifiuti tessili.

L’ampio giro d’affari di Zalando assicura a Infinited Fiber Company una costante fornitura di materia prima, a vantaggio dell’ecosostenibilità. E Zalando vuole spingersi anche ben oltre favorendo scelte circolari da parte dei propri consumatori, come quella di acquistare capi usati e rivendere quelli che non si indossano più.

Quella annunciata a fine settembre è solo l’ultima di una già nutrita rete di collaborazioni costruite attorno a Infinna. Wrangler, il gigante del denim di proprietà di Kontoor Brands, ha lanciato una collezione in due pezzi che combina la fibra innovativa con le proprie innovazioni leader del settore. “Infinited Blue” comprende la giacca e i jeans Western da uomo. Entrambi sono pezzi distintivi della gamma Icons di Wrangler, che applica modifiche moderne agli stili degli oltre 70 anni di storia di Wrangler.

Ed il nuovo tessuto ha richiamato anche altri investitori leader: a luglio, Infinited Fiber Company ha annunciato di aver garantito investimenti per 30 milioni di euro in un round di finanziamento che ha aggiunto Adidas e Invest FWD A/S, il braccio di investimento di Bestseller per la moda sostenibile, al suo elenco di investitori esistenti, tra cui H&M Group.