In libreria “La masca” di Laura Rizzoglio

Nuova uscita di NPS Edizioni: “La masca”, romanzo di Laura Rizzoglio ispirato a storie e leggende piemontesi, secondo classificato al concorso “Misteri d’Italia”

Arriva in libreria “La masca”, della scrittrice Laura Rizzoglio, edito da NPS Edizioni, il marchio editoriale dell’associazione viareggina “Nati per scrivere”. Il romanzo è arrivato finalista alla prima edizione del concorso letterario “Misteri d’Italia”, promosso da “Nati per scrivere”, e premiato durante il festival “Lucca Città di Carta 2020”.

Ambientato nelle Langhe del Dopoguerra, il romanzo segue le avventure di Lorenzo e Laura, due giovani fratelli, che si ritrovano a indagare su un terribile omicidio che scuote la comunità dei Tre Pini, tranquilla borgata dove tutti conoscono tutti e su cui ancora aleggia il ricordo dei racconti popolari su masche, mascon e maledissiun. Basta poco, infatti, per convincere gli adulti della colpevolezza della masca, l’anziana donna tacciata come strega, e tirar fuori vecchi rancori e odi sopiti.

«Con “La Masca” ho voluto omaggiare i miei luoghi natii, le storie di mia nonna sugli anni difficili del Dopoguerra, storie che hanno nutrito la mia immaginazione» spiega l’autrice. «Le Langhe sono un luogo magico, ricche di colori, profumi, aromi che mi portano ogni volta indietro nel tempo, insieme agli amici dell’allegra brigata del Bricco, con cui anch’io, come i protagonisti del romanzo, sono felicemente cresciuta».

Originaria di Asti, Laura Rizzoglio è impiegata commerciale. Ama perdersi nei libri che divora e nei mondi fantastici che crea. Dopo il fantasy “Edenya”, primo capitolo della trilogia dell’anima, “La masca” è il suo secondo romanzo.

“La masca” è già disponibile sul sito NPS Edizioni (https://www.npsedizioni.it/), il marchio editoriale dell’associazione culturale Nati per scrivere. E’ ordinabile in cartaceo anche in libreria e su tutti gli store di libri, e in digitale sulle varie piattaforme di ebook.

«Non si conosceva il vero nome della masca, ma tutti sapevano chi fosse e nessuno voleva averci a che fare. Per una sciocchezza avrebbe potuto lanciare una maledizione attraverso il tocco fugace di un vestito o tramite una cantilena, appena accennata dal movimento delle labbra, recitata al posto di una liturgia domenicale: antichi giochi di magia in grado di rovinare una persona o un’intera genia».

Biografia:

Laura Rizzoglio nasce ad Asti nel 1973. Cresciuta in un piccolo borgo delle Langhe, si è laureata in lingua tedesca; oggi è impiegata in una ditta enologica. Ritrova la passione per la lettura e la scrittura a seguito di una grande crisi spirituale dalla quale scaturisce “Edenya”, primo capitolo della “trilogia dell’anima”, edito nel 2019. “Illirya”, il secondo capitolo, uscirà nel 2021.

