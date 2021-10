Dal 5 dicembre si torna a sciare al Bad Moos

Ogni anno, in occasione della prima neve, sulla Croda Rossa fa la sua comparsa la famiglia di pupazzi di neve alti 8 metri e agghindati di tutto punto con sciarpe e cappelli. È il segno inequivocabile che è iniziata la stagione invernale.

Dal 5 dicembre 2021 al Bad Moos – Dolomites Spa Resort di Sesto in Alto Adige tutto è pronto per accogliere vacanzieri e sportivi e vivere un’esperienza indimenticabile ai piedi delle Dolomiti, patrimonio dell’umanità Unesco. Divertimento sulle piste, grazie agli impianti di risalita appena fuori dall’hotel, coccole e relax nel regno del benessere della Spa Termesana, charme e comfort da vivere nelle nuove suite, frutto dell’ultimo restyling del Resort.

La stagione invernale al Bad Moos – Dolomites Spa Resort inizia il 5 dicembre 2021 con un’offerta speciale che mette insieme la prima neve e il relax nella Spa Termesana. L’offerta Winter Opening comprende: 3 pernottamenti dal 5 all’8 dicembre 2021, trattamento di mezza pensione con ricca prima colazione, merenda tirolese, cena di 4/5 portate con menù a scelta, libero accesso alla Spa Termesana con buono wellness di 30 euro, programma di attività Move & Balance, Holidaypass per l’uso gratuito di bus e treno. Il tutto a partire da 567 euro a persona.

Ad accompagnare il primo mese invernale fino a Natale, il pacchetto Dolomiti Super Première permette di abbinare soggiorno e skipass per una vacanza sugli sci. L’offerta, valida dall’8 al 22 dicembre 2021, comprende: 4 notti + skipass al costo di 3, trattamento di mezza pensione con ricca prima colazione, merenda tirolese, cena di 4/5 portate con menù a scelta, menu light Feel Good, libero accesso alla Spa Termesana, programma di attività Move & Balance. Il tutto a partire da 621 euro a persona, con la possibilità di allungare il soggiorno fino a 8 notti con skipass al costo di 6 euro.

E si arriva così al periodo più magico: quello delle feste natalizie, con l’atmosfera raccolta e intima che contraddistingue il Bad Moos – Dolomites Spa Resort. Il grande albero di Natale, le decorazioni tipiche altoatesine, il fuoco acceso a dare il benvenuto agli ospiti. Ma anche le cene di gala nelle serate speciali, con musica live e buffet infiniti per festeggiare i momenti più belli dell’inverno.

Settimane bianche sulle piste

115 km di piste preparate alla perfezione con impianti di risalita moderni e all’avanguardia. Il comprensorio sciistico Tre Cime Dolomiti mette a disposizione ben 5 montagne collegate tra loro, con il giusto mix di piste blu, rosse e nere, per rispondere a tutte le esigenze. Dal Monte Croce apprezzato in articolare per l’allenamento, al Monte Baranci indicato soprattutto per le famiglie. Il Waldheim accoglie gli sciatori più piccini, mentre la graziosa Braies si occupa dei principianti di qualsiasi età, fino al piccolo ma esclusivo Rienza. Inoltre in appena 30 minuti si può raggiungere il consorzio di Plan De Corones per aggiungere altri chilometri di divertimento sugli sci, grazie al comodo Ski Pustertal Express.

Ma il top, il vero highlight della vacanza per chi ama sciare è la vicinanza alle piste. Uscire dall’hotel con già gli sci ai piedi e salire comodamente in cabinovia è il comfort di gran lunga più apprezzato ed è quello che avviene al Bad Moos – Dolomites Spa Resort, situato a pochi passi dagli impianti di risalita della Croda Rossa.

Dal 9 gennaio al 13 febbraio 2022 tornano le tanto attese Settimane bianche – Dolomites Ski Paradise comprensive di: 4 o 7 notti, Skipass Dolomiti di Sesto, trattamento di mezza pensione con ricca prima colazione, merenda tirolese, cena di 4/5 portate con menù a scelta, menu light Feel Good, libero accesso alla Spa Termesana, programma di attività Move & Balance, Holidaypass per l’uso gratuito di bus e treno. 4 pernottamenti a partire da 850 euro a persona.