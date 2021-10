Ballotaggi: primi exit poll sorridono al centrosinistra

Ballottaggi elezioni comunali: a Roma e Torino avanti il centrosinistra secondo i primi exit poll. Al voto circa 5 milioni di elettori in 65 Comuni, affluenza in forte calo

Urne chiuse nei 65 Comuni con più di 15mila abitanti chiamati al secondo turno delle elezioni amministrative. Erano chiamati alle urne circa 5 milioni di elettori, con l’incognita affluenza dopo i numeri già molto bassi fatti registrare al primo turno. Lo spoglio è iniziato subito dopo la chiusura dei seggi.

DOVE SI VOTA PER I BALLOTTAGGI

Tra le sfide più attese al ballottaggio, ci sono quella tra Roberto Gualtieri ed Enrico Michetti a Roma e tra Paolo Damilano e Stefano Lo Russo a Torino. Gli altri capoluoghi in cui si torna a votare per scegliere il prossimo sindaco sono Benevento, Cosenza, Isernia, Latina, Savona, Trieste e Varese.

AL SECONDO TURNO CROLLA L’AFFLUENZA

Fa discutere, intanto, il crollo dell’affluenza al secondo turno. Alle 23 di ieri, a Roma, ha votato il 30,8% degli aventi diritto, il 6% in meno rispetto al primo turno. In calo l’affluenza anche a Torino, dove alle 23 di ieri aveva votato il 32,8% degli aventi diritto contro il 36,9 di quindici giorni fa. Ma il calo non è solo nelle grandi città: a livello nazionale ieri aveva votato il 33,3% contro il 39,8% di due settimane fa.

A ROMA AVANTI GUALTIERI

Il candidato sindaco del centrosinistra, Roberto Gualtieri, sarebbe in vantaggio con una forbice tra il 58 e il 62% sul candidato del centrodestra, Enrico Michetti, fermo tra il 38 e il 42%. Questi gli istant poll di Quorum/Youtrend per SkyTg24 alla chiusura delle urne per l’elezione del nuovo sindaco di Roma.

I primi exit poll della Rai, con copertura pari all’80% del campione, danno Roberto Gualtieri del centrosinistra come prossimo sindaco di Roma, con una percentuale che va dal 59 al 63%. Un distacco di circa 20 punti nei confronti dello sfidante di centrodestra Enrico Michetti, fermo al 37-41%.

A TORINO BENE LO RUSSO

Il candidato sindaco del centrosinistra, Stefano Lo Russo, come spiega la Dire (www.dire.it) sarebbe in vantaggio con una forbice tra il 53 e il 57% sul candidato del centrodestra, Paolo Damilano, fermo tra il 43 e il 47%. Questi gli istant poll di Quorum/Youtrend per SkyTg24 alla chiusura delle urne per l’elezione del nuovo sindaco di Torino.

Stefano Lo Russo in una forbice tra il 56% e il 60% sarebbe il nuovo sindaco di Torino secondo un exit poll Opinio-Rai rfelativo all’80% del campione di votanti. Il candidato del centrodestra Paolo Damilano si ferma tra il 40% e il 44%.

Al primo turno il candidato del centrosinistra Stefano Lo Russo aveva chiuso in vantaggio con il 43,86% dei voti contro il 38,9% del rivale di centrodestra Paolo Damilano.