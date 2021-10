Ariete – Club tour: annunciate le date per il 2022

Ariete annuncia le date del Club Tour che la vedrà esibirsi dall’Alcatraz di Milano all’Atlantico di Roma nella Primavera 2022

Ariete, dopo la tournée estiva che l’ha portata a soli 19 anni in tutta Italia con 27 date che hanno visto un grande successo di pubblico, annuncia oggi le prime date dell’“Ariete – Club tour” in partenza nella primavera 2022.

Il tour partirà il 13 marzo dall’Alcatraz di Milano, passando poi il 17 marzo dal Gran Teatro Geox (Padova), il 18 marzo al Teatro Concordia di Venaria Reale (Torino), arrivando il 21 marzo al Tuscany Hall di Firenze. Il tour proseguirà poi alla Casa della Musica di Napoli il 23 marzo per poi concludersi il 27 marzo all’Atlantico di Roma.

Ariete, cantautrice romana classe 2002, si è fatta conoscere negli ultimi mesi con la sua impronta malinconica e uno stile unico e personale diventando di fatto tra le artiste di riferimento per la generazione Z. Il carattere deciso mixato ad uno stile semplice e diretto riesce a creare atmosfere intime e rarefatte, rendendo Ariete portavoce del “Bedroom pop”. Dopo gli EP di inediti pubblicati nel 2020 “Spazio” e “18 anni” ha vissuto nel 2021 un’estate da protagonista grazie al successo del singolo “L’Ultima Notte” (certificato platino Fimi/Gfk), scritto per la colonna sonora della serie Netflix “Summertime” e scelto inoltre per lo spot del Cornetto Algida Estate 2021. “L” è l’ultimo singolo uscito mercoledì 29 ottobre, presentato in anteprima all’Auditorium Parco della Musica di Roma durante l’ultima data del tour estivo.

CALENDARIO DATE:

13 marzo @Alcatraz – Milano

17 marzo @Gran Teatro Geox – Padova

18 marzo @Teatro Concordia di Venaria Reale – Torino

21 marzo @Tuscany Hall – Firenze

23 marzo @Casa della Musica – Napoli

27 marzo @Atlantico – Roma

Prevendite disponibili su www.iosonoariete.it

