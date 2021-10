Ansia: come riconoscerla e trattarla con l’aiuto di uno psicoterapeuta

Siamo sinceri: prendere la decisione di andare a parlare dei propri problemi con uno psicologo online non è una decisione facile da prendere. Si tratta infatti di un ostacolo evidente, che non tutte le persone sono capaci di riconoscere e di affrontare. È una decisione importante, la quale necessita di tempo e di una certa dose di coraggio e di accortezza, nel riconoscere un disagio, una problematica che è arrivata in forma acuta e che sta condizionando la nostra vita, nel quotidiano, dai rapporti sentimentali a quelli familiari, senza escludere naturalmente la sfera lavorativa. La convivenza con i propri disturbi, traumi e le problematiche, per i soggetti che ne soffrono spesso diventa una consuetudine, come sovente avviene anche per i problemi di natura fisica, che molti individui tendono a sottovalutare e a far finta di non vedere.

Come funziona la psicoterapia

Chiariamo un aspetto fondamentale: la psicoterapia consiste nella possibilità di trattare disturbi di tipo psicologico. Ciò avviene tramite un’analisi introspettiva guidata da uno psicoterapeuta online qualificato. Attraverso tale percorso l’individuo che si sottopone alla terapia potrà ottenere una migliore consapevolezza di sé e superare blocchi e ostacoli, a cui la vita lo ha evidentemente esposto. Bisogna però superare alcuni ostacoli e tanti tabù che la società moderna ha creato, attorno a questa problematica, spesso facendo una cattiva informazione e una demonizzazione della figura dello psicoterapeuta. Come perogni altro campo, ci sono anche per la psicoterapia alcuni limiti oggettivi, professionisti che non svolgeranno in modo adeguato il loro lavoro, ma è necessario stabilire un aspetto: la psicoterapia è utili e può risolvere alcune problematiche nei soggetti che prendono consapevolezza di voler cambiare e dare alla propria vita una impostazione più propositiva e serena. Il cambiamento è possibile, dunque.

Un terapeuta per affrontare disturbi di ansia

Tra i disturbi più frequenti troviamo oggi quelli legati ad ansia e alla depressione. La psicoterapia di tipo cognitivo-comportamentale è la soluzione ideale per trattare i disturbi di ansia e quelli di tipo ossessivo compulsivo. Molte persone purtroppo soffrono di ansia oggi. Le motivazioni possono essere molteplici e proprio per questa ragione è importante riconoscere il disturbo e ricorrere all’aiuto di uno psicoterapeuta. Ansia, panico e stress, specialmente per chi vive una vita attiva oggi sono fenomeni molto diffusi e generalizzati. Si tratta di un disturbo che di fatto rende più faticose molte azioni del nostro quotidiano. Molto spesso la reazione di un individuo affetto da ansia consiste nel mettere in atto delle reazioni di evitamento. In questo modo il soggetto andrà a vivere due disagi, di cui il primo immediato che gli consente di portare avanti le azioni con fatica, il secondo invece è quello che lo farà illudere di stare meglio. In pratica chi soffre di questo disturbo senza iniziare un trattamento di tipo terapeutico, vivrà con un senso di allarme altalenante, con fasi più acute e fasi invece più tranquille. Tuttavia senza affrontare il problema esso non andrà a scomparire o a ridursi nel tempo, anzi è proprio vero l’esatto opposto. Per tale motivo è importante rivolgersi a una struttura che possa aiutarci nel percorso.

Come affrontare e risolvere i problemi di ansia

Oggi la psicoterapia ha fatto passi da gigante e può essere svolta con l’ausilio della tecnologia digitale; questo significa che il paziente può effettuare una seduta anche da remoto, a distanza con degli psicologi. Una pratica che durante gli ultimi anni è sempre più diffusa e che ha aiutato molti individui a uscire dal loro guscio e a risolvere le problematiche legate all’ansia e ad altri disturbi. Serenis mette a disposizione il proprio servizio online, attraverso gli psicoterapeuti qualificati della propria equipe.Una nuova e moderna soluzione per tutti i disturbi della sfera cognitivo-comportamentale che può essere trattata grazie alla piattaforma digitale con ottimi risultati testate e certificati.