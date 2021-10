Olhar Indiscreto: la serie brasiliana arriva su Netflix

Olhar Indiscreto è la nuova serie brasiliana targata Netflix, ideata e scritta da Argentine Marcela Citterio con Débora Nascimento

Un thriller psicologico caratterizzato da grandi colpi di scena con uno sguardo tutto femminile, davanti e dietro la cinepresa. Di chi stiamo parlando? Ma di Olhar Indiscreto, la nuova serie brasiliana targata Netflix, ideata e scritta da Argentine Marcela Citterio con Débora Nascimento. Le riprese sono già iniziate e l’uscita è prevista nel 2022.

La storia ruota intorno a Miranda (Débora Nascimento), hacker estremamente dotata con una propensione al voyeurismo. È solita spiare dietro le finestre la vita di Cléo (Emanuelle Araújo), una prostituta d’alto bordo che abita nel palazzo di fronte. Un giorno Cléo bussa alla porta di Miranda e le chiede di prendersi cura del suo cane mentre lei è in viaggio. Quello stesso giorno, il destino della hacker cambia per sempre. Incontra perfino l’uomo dei suoi sogni, ma come in ogni bel thriller che si rispetti, niente è come sembra.

“Quando mi è stato proposto di interpretare Miranda nella serie, ho letto la sinossi e sono stata immediatamente rapita dalla complessità del personaggio. Non ho mai recitato in un thriller psicologico come questo e sono certa che sarà motivo di grande ansia per molti”, afferma Débora Nascimento.

Prodotta da Mixer Films, Olhar Indiscreto si affida a Luciana Oliveira per la regia, con episodi diretti da Fabrizia Pinto e Letícia Veiga, e a Camila Raffanti per l’adattamento della sceneggiatura. Il cast è arricchito dagli attori Nikolas Antunes e Ângelo Rodrigues.

Ancora più Brasile sullo schermo per tutto il mondo

Olhar Indiscreto è una delle produzioni nazionali in arrivo su Netflix che porta nuovi elementi della cultura brasiliana sugli schermi di oltre 190 paesi. A partire dalle serie e dai reality per giungere ai film e ai documentari, per Netflix Brasil è un onore portare in tutto il mondo i migliori contenuti brasiliani di diversi generi e formati, offrendo storie universali e autentiche e puntando i riflettori sui migliori audiovisivi brasiliani.