Maninni online con il video di “Vaniglia”

Il video di Vaniglia (Trident Music/Polydor), ultimo singolo di Maninni, è disponibile su YouTube.

Con Vaniglia, l’artista pugliese continua quel viaggio introspettivo e autobiografico iniziato con Senza e Vestito Rosso e ci propone ancora una volta un brano coinvolgente e passionale. Vaniglia è la fotografia di un momento particolare, la ripartenza dopo la disillusione di un amore finito male quasi come un ponte tra ciò che era e il nuovo inizio che non può prescindere dalla forza travolgente dei sentimenti.

Il videoclip, scritto dal regista Riccardo Melon, vuole esprimere la fine di un periodo e la nascita di un nuovo inizio. L’ambientazione dallo stile semplice è volta a dare spazio alla dimensione più intima ed emotiva del pezzo, elementi che costituiscono le colonne portanti di Vaniglia, insieme al profumo e al ricordo di un momento indescrivibile.

“La scena che rappresenta lo specchio che si rompe è la presa di consapevolezza di me stesso, di andare a fondo al mio io per ritrovare un nuovo me. Le lacrime di miele sono lacrime di gioia che proiettano un messaggio positivo e dolce: la rottura con il passato, e un’apertura con il presente.”

Vaniglia è un fiore molto raro, che rispecchia il carattere di un artista che non teme di mettere a nudo la propria essenza.

Il brano è stato scritto interamente da Maninni e poi arrangiato a quattro mani con Andrea Fusini.

BIO

Classe ’97 Alessio Mininni, in arte Maninni, è nato e cresciuto a Bari, luogo in cui si è avvicinato alla musica da bambino, imbracciando una chitarra e ascoltando i suoi idoli, da U2 a Pink Floyd, da Vasco Rossi a Ligabue, artista che gli ha dato il LA per inseguire questo suo sogno. Taciturno e empatico, ma anche profondamente energico, Maninni ha fatto della musica la sua più grande passione, nutrita con la costanza e l’umiltà di chi ha un obiettivo e lotta per raggiungerlo. Dopo l’esordio discografico nel 2017 con Parlami di Te e il suo ultimo singolo Peggio di Ieri nel 2019, Maninni ha pubblicato il primo singolo della sua nuova avventura, Senza, a gennaio 2021, il secondo Vestito Rosso a maggio 2021 e Vaniglia a settembre 2021.