Libri: esce “L’Alba dei nuovi dèi” di Colamedici e Gancitano

Il saggio “L’Alba dei nuovi dèi” in uscita il 19 ottobre per Mondadori: il volume è a cura di Andrea Colamedici e Maura Gancitano

L’Alba dei nuovi dèi in uscita il 19 ottobre per Mondadori. “È un saggio per noi molto importante -scrivono gli autori- in cui abbiamo cercato di parlare di questi tempi complessi da un punto di vista divergente. La nostra tesi, infatti, è che non è la prima volta che come esseri umani ci sentiamo nel pieno di una crepa, e che da un periodo simile al nostro nacque la filosofia.”

“Nel libro – continuano – abbiamo messo in luce le moltissime somiglianze tra l’epoca che ha portato alla nascita della filosofia e quella attuale: il crollo dei valori comuni, la morte degli dèi precedenti, l’aumento esponenziale della complessità, la sensazione diffusa di abitare una crepa della storia, e soprattutto l’urgenza di porre basi nuove al vivere comune.

Cosa fecero Platone e i Sofisti al tempo? Cosa possiamo fare noi? Risalire alle strategie messe in atto dagli iniziatori della filosofia per reinventare il nostro modo di abitare il mondo contemporaneo può essere fondamentale in un momento come questo, anche solo per non ripetere quegli stessi errori.

Perché un'agenda? Perché i giorni della settimana sono una memoria degli dèi che ci siamo illusi di aver dimenticato.

