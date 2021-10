La Buffon Academy fa tappa anche a Bologna

Tappa a Bologna il 1° novembre per la Buffon Academy, la scuola del numero 1 del Parma che sforna i portieri del futuro

La Buffon Academy ha aperto ufficialmente i suoi lavori per formare nuovi giovani portieri. Le lezioni si terranno il lunedì dalle 17 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 12 al Circolo Italia di Bologna, che ospiterà il primo novembre la quarta tappa del tour nazionale.

La Player Clinic Buffon Academy come spiega la Dire (www.dire.it) partirà da Parma il 18 ottobre: a partire dalle 15.30 sono programmati due turni di allenamento da novanta minuti ciascuno che prevedono un allenamento tecnico specifico e un approfondimento dei vari fondamentali, secondo le linee guida del ‘Buffon Method‘, che sfrutta l’utilizzo di attrezzature specifiche per i portieri, come Filippi Shield, Filippi Push, deviatore Stealth, Reflexball, sagoma Brix, Ball Playning e Ginga Wall.