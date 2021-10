Delio Lambiase canta “Ngoppa ‘a spiaggia”

“Ngoppa ‘a spiaggia”: un singolo per uscire dal lockdown dell’anima. Online su tutte le piattaforme streaming il brano di Delio Lambiase

Fuori il nuovo singolo “Ngoppa ‘a spiaggia” del songwriter salernitano DELIO Lambiase, al suo secondo progetto musicale. Il brano – già presente sulle principali piattaforme di streaming e download e contenuto nell’album RADICE – rievoca l’atmosfera delle serate d’estate in spiaggia che si vorrebbe non finissero mai e rimanda a quel vago sentimento di nostalgia che, in realtà, è la nostalgia per una dimensione dell’essere in cui il tempo non esiste e in cui, quindi, ciò che ci dona serenità e bellezza non sfiorisce.

“Ngoppa ‘a spiaggia” è un brano fatto di spensieratezza e di interrogativi, di sabbia e innamoramenti, di bottiglie di birra e sogni. La traccia sarà contenuta in un album di 8 brani in vernacolare, la lingua che, racconta l’artista, lo “pone maggiormente a contatto con un’autenticità più libera dai condizionamenti man mano assorbiti”.

“La musica – racconta il songwriter – è diventata lo strumento privilegiato per comprendermi meglio, spinto dal desiderio di ricerca del Senso di questo passaggio in Terra in questo periodo così estremo che rischia di mandare in lockdown l’anima stessa e che impone una riconsiderazione dell’intera dell’esistenza. La musica mi ha aiutato a non impazzire e a restare meglio “centrato”, come direbbe Battiato. Quest’album è una scommessa… come lo è, del resto, la vita stessa”.

BIOGRAFIA ARTISTA – DELIO LAMBIASE

Cantautore e scrittore di Cava de’ Tirreni (SA), o come lui si definisce “aspirante”, per non montarsi la testa. Nel 2015 si affaccia nel mondo della scrittura con il suo romanzo d’esordio, “Il grande salto”, edito dalla Editricermes. Il progetto editoriale viene presentato in varie location in Campania, Basilicata, Calabria e in Puglia (dove a Bisceglie partecipa alla kermesse “Libri nel borgo antico”). Per questo romanzo gli viene conferito, dal poeta Alessandro Quasimodo, il premio speciale opera prima nell’ambito del Premio Internazionale di poesia e narrativa “Cinque Terre”.

Dopo Il grande salto, complice un salto vero da una bici e una lunga convalescenza, riabbraccia una vecchia chitarra acustica e inizia a cimentarsi con la scrittura di brani musicali. Nel 2017 si esibisce in una tappa del Fiat Music davanti a Red Ronnie. Nel 2018 viene ammesso alla seconda fase del Tour Music Fest 2018 e si esibisce al Broken Stone Festival al contest di apertura del concerto di Ilaria Graziano e Francesco Forni. A gennaio 2019 pubblica il suo primo EP autoprodotto “Sacra nostalgia” e inizia ad esibirsi nei locali della sua Regione. Nel 2019 partecipa a Napoli al format “Camera d’Autore” ed è finalista: al GallinaRock a Frosinone, all’Aquara Music Fest di Aquara, al Distrarte Festival di Ascoli Piceno e al PromuovilatuaMusica di Genova, e vince il secondo premio al Why Not Contest del Bar Capri di Battipaglia (SA).

Partecipa ad un primo laboratorio di scrittura e composizione con Francesco Di Bella (ex frontman dei 24Grana) nel 2018 e successivamente, nel 2020, ad un secondo laboratorio di songwriting con Francesco Di Bella e Dario Sansone (frontman dei Foja). Reduce dal progetto “Rompiamo il silenzio” che ha riunito in una compilation 18 artisti campani per incentivare la ripartenza della musica dal vivo, attualmente sta lavorando al suo terzo progetto musicale che si chiamerà “MENTE CHE MENTE” e al suo secondo romanzo occasionato da un lungo viaggio in moto in Sicilia.

LINK SOCIAL – DELIO LAMBIASE

Sito ufficiale: www.deliolambiase.it

Instagram: https://www.instagram.com/delio.lambiase/

Facebook: https://www.facebook.com/deliolambiase.musicart

YouTube: https://bit.ly/3mBjzNe

Spotify: https://spoti.fi/2Wwh2JL