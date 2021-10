“New World” è la nuova serie Netflix

Si intitola “New World” la nuova serie Netflix per tutte le età: narra la storia di eventi inaspettati che hanno luogo in un mondo utopico

New World è una serie unscripted che narra la storia di eventi inaspettati che hanno luogo in un mondo utopico pieno di missioni di sopravvivenza, competizioni e sorprese tramite un nuovo tipo di simulazione. Sei intrattenitori sono invitati in un luogo misterioso che sembra uscito da un film o da una favola. L’affascinante serie catturerà l’attenzione di spettatori di ogni età.

Il cast di New World è davvero impressionante e ricco di straordinari intrattenitori. Lee Seung-gi, vincitore di un premio come Miglior interprete maschile in un varietà ai Baeksang Arts Awards del 2021, è un artista poliedrico che sa recitare, cantare e trovarsi a suo agio in programmi di varietà. Eun Ji-won, che continua a essere uno dei favoriti degli spettatori, è apparso in vari programmi di varietà popolari quali 2 Days & 1 Night e New Journey to the West. Kim Hee-chul è un conduttore navigato e appare anche in serie di successo come Men on a Mission e The Iron Squad. Cho Bo-ah, molto apprezzata per la sua interpretazione in Tale of the Nine Tailed, mostrerà la sua energica personalità nella nuova serie. Park Na-rae, che vanta il suo proprio spettacolo di stand-up su Netflix intitolato Park Na-rae: Glamour Warning, ha anche vinto l’ambito Gran Premio agli MBC Entertainment Awards nel 2019. Kai, che fa parte del famoso gruppo di K-pop EXO, ha impressionato il pubblico con le sue doti di conduttore in un episodio degno di nota di Men on a Mission. Questi talentuosi intrattenitori a tutto tondo formano un eccentrico team dal fascino versatile. Guarda i sei partecipanti mentre affrontano eventi inaspettati che vanno oltre ogni immaginazione in un mondo utopico pieno di qualsiasi cosa si possa desiderare.

La serie sarà condotta dal regista e produttore Cho Hyo-jin, noto per aver ideato il popolare programma Running Man e prodotta da Company SangSang, la società che ha prodotto la serie Busted!, oltre a Twogether.

La serie Netflix New World sarà disponibile in oltre 190 paesi, solo su Netflix.