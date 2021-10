In Argentina nasce il Diploma in cannabis

Oltre 2mila iscritti al primo Diploma in Cannabis in Argentina: ministero della Salute e l’Università insieme per svelare i segreti della pianta

Coltivatori, produttori, insegnanti, ricercatori e semplici appassionati: questi i 2.500 iscritti al primo ‘diploma in cannabis‘ partito all’università nazionale Arturo Jauretche (Unuj), in Argentina. Composto da dieci moduli, il diploma propone studi che spaziano dalla farmacologia alla coltivazione indoor-outdoor fino all’analisi delle piante, quindi le diverse varianti genetiche. Durante il percorso universitario, gli studenti tratteranno anche l‘importazione di semi e la tassonomia della cannabis.

Le lezioni per ottenere il Diploma in Cannabis, che si terranno online e dureranno 6 mesi come spiega la Dire (www.dire.it), sono promosse da un accordo tra il ministero della Salute, l’Ospedale locale ‘El Cruce de Florencio Varela’ e l’università. “Ci sono le risorse e le condizioni per sviluppare la coltivazione della cannabis a livello nazionale e promuoverne l’esportazione” ha detto ai media locali Silvia Kochen, una delle coordinatrici del corso, sostenendo che i pregiudizi “sono sempre legati all’ignoranza”. L’obiettivo del corso è quello di fornire uno sguardo completo su una questione ancora controversa. L’anno scorso l’Argentina ha approvato una legge che consente l’uso medicinale della cannabis, autorizzando la coltivazione a scopo terapeutico e la produzione di oli e derivati dalla pianta.