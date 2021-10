I medici vietano l’alcol alla Regina Elisabetta

La Regina Elisabetta e il vizietto dell’alcol: dai medici stop a Martini secco, Dubonnet e gin, vino a cena e addirittura champagne prima di andare a dormire

La storia insegna che essere reali comporta virtù, certamente, ma anche una buona dose di vizi. Regola che trova conferma, a sorpresa, anche nelle ultime indiscrezioni sulla regina Elisabetta, notoriamente invece sempre ligia al dovere e celebre per il suo rigore. Secondo quanto riportano sia il Times che Vanity Fair, la regnante britannica ormai prossima al 75esimo anniversario sul trono – mai nessuna come lei prima d’ora – ha una passione per l’alcol.

Niente di patologico, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ma d’ora in poi i bicchierini che l’hanno accompagnata sia negli appuntamenti pubblici che nelle stanze private, in diversi orari della giornata, dovranno restare nella credenza.

A deciderlo, secondo quanto riportano le due testate, i medici che in previsione dei molti impegni istituzionali che attendono la sovrana, le hanno suggerito di limitarsi. Niente più Martini secco (il suo drink preferito), Dubonnet e gin che gustava insieme alla madre defunta a oltre 100 anni nel 2002, vino a cena e addirittura champagne prima di andare a dormire. Di fronte alla salute, anche il sangue blu non può far altro che dire: obbedisco.