I Giorni di Gloria tornano con “Grigio Cenere”

Si intitola “Grigio Cenere” il nuovo lavoro dei Giorni di Gloria: il singolo è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali

“Grigio Cenere“ è il nuovo singolo dei Giorni di Gloria, hard core band dall’animo fortemente californiano nello stile, ma fedele nella scrittura alla madre lingua italica.

Il brano è il primo estratto dal secondo lavoro in studio di prossima uscita. Con questo brano la band affronta il delicato tema della depressione: “Grigio Cenere” è infatti la storia di un uomo che combatte contro questo invisibile e a volte violento nemico. La song tratta un altro argomento molto importante, quello dell’amicizia. In questo caso quella di chi cerca di aiutare un amico che soffre con tutti gli affanni e le fatiche che ne conseguono, prima di tutte quella di recuperare chi si sta perdendo nel baratro della propria sofferenza.

La canzone è stata ispirata principalmente da quei casi, molti dei quali messi in risalto dai media, che riguardano persone comuni e molto spesso personaggi famosi che non riescono a superare il duro ostacolo di questa malattia e che ogni giorno e ogni notte lottano contro di essa.

“Grigio Cenere” è un primo assaggio di ciò che accadrà nel nuovo album dei GdG. Per completare l’opera è stato realizzato un clip della track (che trovate qui sotto) disponibile su YouTube al canale della band.