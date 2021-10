Torna Ballando con le stelle: ecco le nuove coppie

Ballando con le stelle 2021 al via, ecco le coppie della nuova edizione: appuntamento sabato 16 ottobre in prima serata su Ra1

Si torna in pista con la nuova edizione del dance show più amato e seguito di sempre. Sabato 16 ottobre alle 20.35 su Rai 1 appuntamento con la prima puntata di Ballando con le stelle.

Milly Carlucci, ancora una volta, ha superato le aspettative portando sul palco dell’Auditorium Rai del Foro Italico un cast “stellare”, che già sulla carta promette scintille.

Tredici Vip, guidati dai maestri storici del programma e da alcune new entry, vere star internazionali della danza. Ogni coppia, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), porterà in scena il suo personale viaggio, che li condurrà puntata dopo puntata alla finalissima di questa 16° edizione.

Le coppie di Ballando con le stelle

Andrea Iannone – Lucrezia Lando

Al Bano – Oxana Lebedew

Arisa – Vito Coppola

Alvise Rigo – Tove Villfor

Bianca Gascoigne – Simone Di Pasquale

Fabio Galante – Giada Lini

Federico Lauri – Anastasia Kuzmina

Memo Remigi – Maria Ermachkova

Mietta – Maykel Fonts

Morgan – Alessandra Tripoli

Sabrina Salerno – Samuel Peron

Valeria Fabrizi – Giordano Filippo

Valerio Rossi Albertini – Sara Di Vaira.

Ognuna di queste coppie al termine della puntata potrebbe essere eliminata, ma, tutte a distanza di qualche settimana, avranno la possibilità di rientrare in gara a condizione, però, di continuare a studiare con impegno e costanza.

Nello spazio dedicato al “Ballerino per una notte”, Milly Carlucci per la prima puntata di questa edizione ospiterà una vera istituzione della televisione italiana: Pippo Baudo. Il presentatore per eccellenza imparerà in poche ore una coreografia realizzata ad hoc, da eseguire durante la diretta del programma. La sua esibizione verrà valutata dalla giuria presente in studio ed il punteggio ottenuto servirà a migliorare la classifica di una delle coppie in gara.