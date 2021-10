Premio Venezia alla JIRU istituita dal Cnr

A Montreal, in Canada, assegnato il “Premio Venezia” alla Joint International Research Unit di Cnr e Università di Laval

l prossimo 30 novembre 2021 a Montreal la Camera di Commercio italiana in Canada consegnerà il “Premio Venezia” alla Joint International Research Unit (JIRU) istituita dal CNR in partnership con l’Università di Laval, in Canada, come miglior caso scientifico di studio dove la Ricerca, il mondo Industriale e le Istituzioni operano assieme per valorizzare e applicare la ricerca precompetitiva e il trasferimento tecnologico.

La Joint International Research Unit (JIRU) è un’unità di ricerca mista dedicata specificatamente a ricerca chimica e biomolecolare sul microbioma e i suoi effetti sulla salute metabolica e la nutrizione, avviata nel 2016 con l’obiettivo di sviluppare studi e progetti congiunti nel settore emergente degli studi molecolari sul microbioma: un esempio concreto di sinergia mirata a trasferire conoscenza e innovazione per migliorare la qualità della vita in ambito bilaterale e internazionale.

Il direttore dell’Unità è Vincenzo Di Marzo (Cnr-Icb).

