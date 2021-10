“Mediterraneo” è il nuovo singolo di California, nome d’arte di Nicolò Palandrani: il brano è disponibile sulle piattaforme digitali

Mediterraneo è il frutto di un sogno maturato una notte, la vigilia del compleanno dell’artista. È stato per lui un momento felice in un periodo infelice, una boccata d’aria fresca. Una canzone che California cercava di scrivere da tempo, ma che faticava ad uscire. Accumulata nel tempo di un sogno e scritta di getto la mattina seguente, un vero e proprio regalo di compleanno, liberatoria, una magnifica iniezione di gioia, ispirata inoltre al capolavoro cinematografico di Salvatores del 1991 (Mediterraneo). Nella canzone si possono trovare diverse citazioni dei personaggi. Uno di quei film che ormai non fanno più, uno di quei film che ha portato il cantante a riflettere.

Chi è Nicolò Palandrani, in arte California

Influenzato totalmente dal pop rock americano sin da piccolo: Blink 182, Sum 41, Green Day, ma nel suo background troviamo anche Nirvana, Oasis, Battisti.

Inizia a scrivere le prime canzoni all’eta’ di 13 anni tenendole segrete, fino a quando all’età di 17 anni si avvicina al mondo del rap insieme ad altri due coetanei.

Milita nel rap per circa 10 anni, esibendosi su diversi palchi ed aprendo i concerti ai Club Dogo, Marracash e Two Fingerz.

Fino a quando l’incontro con il chitarrista Fabio Brando da una svolta al suo percorso, ovvero più strumentale e più pop. Mediterraneo è il risultato di questa forte amicizia e collaborazione artistica.

