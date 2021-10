La seconda stagione di Sintonia su Netflix: ecco il trailer

Guarda il trailer della seconda stagione di Sintonia, una delle serie brasiliane più viste in streaming su Netflix

Il trailer per la seconda stagione di Sintonia, una delle serie brasiliane più viste su Netflix, sta per essere pubblicato e rivela partecipazioni straordinarie, tante emozioni, ma anche storie e personaggi tutti nuovi. Nella seconda stagione della serie, Nando (Christian Malheiros) continua il suo percorso per diventare “boss” e capo della famiglia, mentre Rita (Bruna Mascarenhas) cerca di mettersi sulla retta via e proteggere i suoi amici. Doni (Jottapê) invece sogna una carriera di grandi successi. Le partecipazioni straordinarie di MC Kevinho e DJ Alok rendono Sintonia un successo assicurato!

Oltre a recitare nella serie, il DJ e produttore musicale Alok firma anche la produzione di un nuovo brano per questa stagione e dichiara: “Seguivo già la serie, quindi sono davvero entusiasta di essere stato invitato. È un vero piacere vedere che il funk sta diventando sempre più popolare, realizzando i sogni di molte persone e ispirando nuovi talenti”.

Le vicissitudini di Doni, Nando e Rita continuano su Netflix dal 27 ottobre. Segui i loro destini mentre cercano di superare le difficoltà senza dimenticare le proprie origini e forti dell’amicizia che li lega.

In questi nuovi episodi troviamo anche Fanieh, Gabriela Mag, Bruno Gadiol e Marat Descartes. La serie è prodotta da Gullane e coprodotta da KondZilla Filmes. Sintonia è ispirata a un’idea originale di KondZilla ed è stata creata da KondZilla, Felipe Braga e Guilherme Quintella. La regia è affidata a KondZilla, con singoli episodi diretti da Johnny Araújo, Daniela Carvalho, Gabriel Zerra e Thiago Eva.

Ancora più Brasile sullo schermo

Sintonia è una delle produzioni nazionali in uscita quest’anno. Ogni mese da luglio a dicembre vedrà il lancio di contenuti carioca in esclusiva per il servizio di streaming. Da serie fiction e docuserie fino a film e reality: il meglio delle storie brasiliane in generi e formati diversi, per tutti i gusti e stati d’animo.