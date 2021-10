Celiachia: Policlinico Milano promosso da Expertscape

Celiachia: la ricerca del Policlinico di Milano è tra le migliori al mondo secondo gli algoritmi sugli studi scientifici di Expertscape

La ricerca sulla celiachia porta il Policlinico di Milano sul tetto del mondo. Il sito Expertscape, che utilizza speciali algoritmi per analizzare i lavori scientifici dei medici, dei clinici e dei ricercatori a livello mondiale, ha collocato Luca Elli tra i primi 20 ricercatori più importanti a livello globale nel suo campo di studi.

Il dottor Elli guida in Policlinico il Centro di riferimento per la Prevenzione e la Diagnosi della malattia celiaca. I suoi studi scientifici, in particolare, hanno contribuito a piazzare il Policlinico come primo ospedale italiano per qualità della ricerca prodotta sul tema della celiachia, la città di Milano al sesto posto nel mondo e l’Italia al primo posto in assoluto (preceduta solo dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti, entrambi come aggregazione di più Stati).

Il Centro per la Prevenzione e Diagnosi della malattia celiaca è parte dell’Unità di Gastroenterologia ed Endoscopia diretta da Maurizio Vecchi, e offre un percorso di diagnosi e cura completo grazie all’approccio multidisciplinare e alle diverse competenze presenti in Policlinico con cui i gastroenterologi collaborano. Il Centro è punto di riferimento regionale e nazionale per i pazienti con celiachia e offre loro tutti i servizi necessari per le peculiarità mediche di questa specifica intolleranza, garantendo tra le altre cose anche il supporto nutrizionale per creare dei piani alimentari personalizzati.

La classifica completa di Expertscape è disponibile su:

https://expertscape.com/ex/celiac+disease