Trentino Startup Valley: iscrizioni aperte a Bootstrap

Trentino Startup Valley: al via la terza edizione del programma Bootstrap & Validation. Per partecipare ‘è tempo fino al 7 novembre

Si è aperta una nuova “finestra” per entrare nella Trentino Startup Valley, il programma di accompagnamento d’eccellenza per idee d’impresa innovative promosso da Trentino Sviluppo e HIT – Hub Innovazione Trentino. Fino al prossimo 7 novembre singoli e gruppi di aspiranti imprenditori potranno infatti presentare la propria candidatura. In questa sua terza edizione il programma ha incrementato in maniera significativa le premialità: i primi tre team classificati riceveranno fino a 30 mila euro per implementare il proprio modello di business, mentre tutte le altre iniziative imprenditoriali promosse avranno a disposizione 10 mila euro da spendere in beni, servizi e consulenze utili all’avvio dell’attività.

Suonerà a breve la campanella di Trentino Startup Valley. Il programma promosso da Trentino Sviluppo e HIT – Hub Innovazione Trentino si prepara a una terza edizione ricca di novità. Cambia il format e aumenta l’importo delle premialità per le startup più meritevoli, che potranno ricevere fino a 30 mila euro per far crescere la propria attività, contando anche sul supporto di consulenti esterni a scelta.

Grazie a questo programma in poco più di due anni sono stati formati oltre 50 innovatori e innovatrici nel loro progetto di avvio di impresa high-tech sul territorio, ha commentato il presidente di HIT – Hub Innovazione Trentino. La fondazione si occupa proprio di trasferimento tecnologico e il supporto alle idee imprenditoriali innovative che provengono dal mondo della ricerca è una delle sue priorità. Alla luce di questa missione si è quindi deciso di stimolare il mondo della ricerca trentina ad intraprendere un percorso che conducesse alcuni tra i migliori progetti su nuove tecnologie a valutare la possibilità di evolversi in impresa; si tratta di due terzi delle proposte accettate.

Il presidente di Trentino Sviluppo ha inoltre sottolineato l’importanza di questo programma di accompagnamento imprenditoriale per stimolare l’innovazione e lo sviluppo del sistema economico locale. Le iscrizioni a Trentino Startup Valley riaprono proprio nei giorni in cui alcuni studi di settore a livello nazionale confermano il Trentino tra le province italiane più fertili per le startup innovative. Una soddisfazione e al tempo stesso uno stimolo a far ancora meglio, per innervare il tessuto economico con la freschezza e l’entusiasmo di idee e progetti ad alto contenuto tecnologico.

Ma vediamo nel dettaglio come si articola la prima fase di Trentino Startup Valley. “Bootstrap & Validation” è il primo programma, della durata di un anno, un percorso articolato che ha come obiettivo quello di preparare gli startupper a relazionarsi con successo con il mercato e gli investitori. Si compone di incontri di coaching con tutor dedicati e formazione obbligatoria in merito a strategie di marketing, costruzione del business model e del business plan, fondamenti di comunicazione per raccontarsi in maniera efficace.

Il format temporale è rimasto invariato rispetto alle edizioni precedenti: 4 mesi per la fase Bootstrap e 8 mesi per la fase Validation. Sono rimasti invariati anche gli step di selezione: in fase di ingresso, dopo 4 mesi in occasione del Demo Day, e, per accedere all’ultima presentazione pubblica prevista durante il Validation Day.

Completamente nuovo è invece il format e l’importo della premialità: i team e le startup costruiranno con il proprio coach un budget di spesa già durante la fase Bootstrap. I team che al Demo Day verranno promossi alla fase Validation si vedranno riconoscere tutto o in parte il budget di spesa individuato: i primi tre team classificati riceveranno complessivamente 30 mila euro, mentre tutti gli altri team promossi avranno a disposizione complessivamente 15 mila euro. Il budget assegnato potrà essere speso nei 20 mesi successivi al Demo Day per beni, servizi e consulenze utili all’avvio dell’attività. I termini per candidarsi scadono domenica 7 novembre.

Le lezioni della fase Bootstrap inizieranno a fine novembre e saranno in forma mista, online e dal vivo. Maggiori Informazioni e iscrizioni su www.trentinostartupvalley.it