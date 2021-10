Giornata dell’Ecografia: SIUMB lancia l’Help Desk

Oggi si celebra la Giornata dell’Ecografia: la Società Italiana Ultrasonologia in Medicina e Biologia lancia l’Help Desk Ecografico, offrendo gratuitamente informazioni utili

In occasione della Giornata dell’Ecografia, la Società Italiana Ultrasonologia in Medicina e Biologia lancia l’Help Desk Ecografico, offrendo gratuitamente informazioni utili a coloro che le richiederanno tramite l’indirizzo email dedicato [email protected]

“Occorre accendere i riflettori sull’importanza e ruolo dell’Ecografia – dichiara il Prof. Vito Cantisani Presidente della SIUMB – sapendo come questa pratica medica abbia bisogno di essere meglio rappresentata alla popolazione anche per evidenziare gli aspetti più funzionali”.

È possibile affermare come attraverso una corretta adesione alle pratiche ecografiche il cittadino, se edotto, possa comprendere meglio le indicazioni, l’utilità, ma anche i limiti della metodica in questione. Per questo la SIUMB ha un Testimonial di eccezione, Alessandro Preziosi che, grazie a un video emozionale pubblicato sul portale YouTube della FISM ( https://youtu.be/t1ZnqkYhojE), sottolinea l’importanza ed il ruolo dell’ecografia, sollecitando la popolazione all’adesione alla Campagna nazionale organizzata dalla SIUMB, all’interno del contesto delle Società Medico Scientifiche aderenti alla FISM.

Non tutti ancora sanno che l’ecografia è una tipologia di indagine che si avvale dell’utilizzo di ultrasuoni per ottenere immagini diagnostiche degli organi sottoposti all’esame e ogni apparecchio utilizzato per eseguire un esame ecografico (Ecografo o Ecotomografo) è dotato di una sonda (trasduttore) che emette fasci di ultrasuoni che, attraversando i vari tessuti del corpo umano, generano fasci riflessi che ritornano al trasduttore (echi di ritorno).

Così conclude il Prof. Gianni Ianetti – Presidente Eletto della SIUMB: “attraverso la Giornata Nazionale dell’Ecografia si possano evidenziare Informazioni non trascurabili se si pensi alle tante fake news che gravitano attorno alla tematica o alla percezione spesso sbagliata che viene attribuita alla stessa”.