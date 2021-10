FIFA cambia nome: EA Sports registra nuovo marchio

Dopo PES anche FIFA potrebbe presto cambiare nome: c’è un nuovo marchio registrato ufficialmente da Electronic Arts, denominato EA Sports FC

Dopo PES, diventato da questa edizione eFootball, anche FIFA potrebbe presto cambiare nome. Nei registri dell’European Union Intellectual Property Office, l’Ufficio per la proprietà intellettuale dell’Unione Europea, è stato scovato un nuovo marchio registrato ufficialmente da Electronic Arts, denominato EA Sports FC (Electronic Arts Sports Football Club). Ma perché cambiare nome?

La scelta è di natura economica. Nei giorni scorsi, il vicepresidente di EA Sports, Cam Weber, aveva annunciato l’ipotesi di un cambio di nome a causa della scadenza sui diritti di denominazione con la FIFA (Federazione internazionale di calcio).

Si parla di un accordo di 1 miliardo di dollari per utilizzare il nome FIFA nei prossimi 4 anni. Non sorprende che i vertici di EA Sports abbiano rivisto la possibilità di rinunciare al nome, cambiandolo definitivamente. In entrambi i casi, comunque, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) la società assicura che gli accordi per le licenze di squadre e giocatori sono a sé stanti, quindi saranno mantenuti.